Quodagis Digital Security annonce le lancement d’une offre SOC en services managés

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Cette offre industrielle repose sur un partenariat structurant entre Quodagis et Alekso. Les compétences communes et complémentaires de leurs équipes dans la détection, l’analyse, la qualification et l’accompagnement à la remédiation des alertes et incidents de cybersécurité sont des composantes clés de l’offre. Ce service infogéré permet aux organisations de s’appuyer sur un partenaire de confiance pour répondre :

Aux Enjeux stratégiques vitaux pour l’entreprise et la nécessité de se conformer aux obligations légales

À la maitrise des coûts de maintien en condition opérationnelle et d’évolution des infrastructures et des ressources humaines

Aux contraintes d’organisation complexe et à une charge de travail importante pour les équipes internes

À la nécessité de bénéficier de multiples expertises complémentaires et d’une proactivité face aux évolutions rapides des menaces

Quodagis Digital Security permet à ses clients d’avoir une approche globale en termes de surveillance et de sécurisation de l’ensemble de leur système d’information. Son offre de service entièrement externalisée réunit toutes les composantes clés pour déployer son projet SOC avec succès et dans les règles de l’art : une combinaison d’outils reconnus, une équipe d’experts mobilisés en permanence, la maîtrise de contraintes réseau et métiers, un suivi personnalisé et un modèle économique adapté permettant de démocratiser l’usage du SOC et d’offrir une réponse adaptée aux PME et ETI en complément des grands comptes.