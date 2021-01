Qumulo renforce son offre Cloud Q sur AWS

janvier 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce l’extension des options de configuration de sa solution de gestion de fichiers dans le cloud, Cloud Q sur la place de marché d’Amazon Web Services. L’offre étendue permet notamment aux clients de réduire le coût de la gestion des données en mode fichiers et augmente la gamme d’options de performance. Les clients peuvent ainsi s’appuyer sur Cloud Q pour une utilisation plus efficace des données non structurées sur l’infrastructure AWS afin de répondre à une plus grande variété de charges de travail.

Ces améliorations, associées aux coûts d’infrastructure AWS récemment réduits, permettront aux clients de réaliser des économies pouvant atteindre 70 % pour les flux de données de fichiers critiques. Les entreprises peuvent désormais utiliser la plateforme de gestion de données en mode fichiers de Qumulo pour mieux répondre aux exigences de performances croissantes des flux de données fichiers à forte intensité. Grâce à son échelle illimitée et à la programmabilité de son API, Cloud Q sur AWS est plus simple à utiliser et permet de dégager plus de valeur pour les entreprises clientes dans des secteurs tels que les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la fabrication, la conduite autonome, etc.

Les données sont au cœur de toute entreprise moderne. La manière dont les données sont créées, utilisées, partagées, protégées et stockées est un pilier essentiel de toute stratégie de gestion des données. En outre, l’échelle illimitée, la continuité, les performances et le contrôle des coûts sont essentiels à la stratégie globale d’innovation en matière de données. Historiquement, les barrières à l’entrée élevées, telles que les compromis initiaux coûteux lors du « lift and shift » vers le cloud des charges de travail dépendantes des données en mode fichiers, ont rendu difficile l’exploitation des innovations et des modèles opérationnels du cloud.

La plateforme de données en mode fichiers de Qumulo permet aux clients de contrôler leurs coûts, de maintenir les investissements existants, de consulter les analyses sur tous les déploiements et d’éviter des compromis coûteux en créant un système de fichiers contigu, quel que soit l’endroit où les données sont gérées et consultées sur site, dans le cloud et sur le edge. La plateforme de données en mode fichiers de Qumulo élimine également les charges liées à la réécriture et au remaniement coûteux des applications en vue de leur migration vers des plateformes dans le cloud ou au surdimensionnement des capacités en raison d’options limitées.