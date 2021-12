Qumulo renforce la dernière version de Qumulo Core

décembre 2021 par Marc Jacob

Le support de NFSv4.1 par Qumulo apporte au protocole, comme à tous les protocoles d’accès aux fichiers intégré à Qumulo Core, une optimisation pour la performance, la fiabilité et la sécurité ainsi qu’une évolutivité linéaire à mesure que les clients étendent leurs systèmes, quel que soit l’endroit où ils déploient Qumulo.

La gestion des autorisations entre les protocoles dans un espace de noms unique peut être difficile, surtout lorsqu’une modification apportée à un protocole n’est pas automatiquement répliquée aux autres. Qumulo offre une prise en charge des autorisations inter-protocoles (XPP) pour gérer automatiquement les autorisations complexes entre les protocoles. NFSv4.1 est pris en charge par XPP de Qumulo, éliminant la complexité de la gestion de plusieurs contextes de sécurité à travers NFSv4.1 en plus des autres protocoles pris en charge par Qumulo. Cela permet aux entreprises de rassembler des groupes de travail afin que tout utilisateur puisse travailler sur n’importe quel fichier à partir de n’importe quelle plate-forme sans avoir à maintenir des autorisations inter-protocoles.

Les clients cloud de Qumulo peuvent immédiatement tirer parti de NFSv4.1 pour n’importe quelle charge de travail sur AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Avec la prise en charge de NFSv4.1 Qumulo permet la création du plus grand espace de noms de fichiers multiprotocoles possible pour le stockage actif par rapport à toute plate-forme concurrente ou toute offre de fournisseur de services cloud (CSP).

Avec NFSv4.1, les clients de Qumulo couvrant notamment les secteurs de l’enseignement supérieur, des sciences de la vie et des services d’information financière (FIS) seront en mesure de déléguer le contrôle granulaire des autorisations aux utilisateurs finaux, améliorant ainsi l’expérience en matière d’évolutivité, d’interopérabilité, de sécurité et de facilité de gestion. Les entreprises du classement Fortune 500, les principaux studios de cinéma et d’animation et certains des plus grands centres de recherche du monde comptent sur Qumulo pour gérer des milliards de fichiers. Qumulo se classe parmi les scores de promoteur net (NPS) les plus élevés, constamment supérieurs à 85, et est reconnu par les utilisateurs pour son dévouement à la satisfaction des clients.