Qumulo rejoint la liste des entreprises IT à forte croissance avec son entrée dans le classement Deloitte Technology Fast 500™

novembre 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce son entrée à la 163e place de l’édition annuelle du Deloitte Technology Fast 500. Ce classement regroupe les 500 entreprises des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la fintech et de l’énergie, à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Qumulo a obtenu cette reconnaissance à la suite d’une croissance considérable de l’entreprise, d’une demande accrue et d’une satisfaction élevée de la part des clients du monde entier. Avec une technologie innovante de stockage de données de fichiers, Qumulo continue d’être reconnu comme un leader dans le domaine, aidant les clients à stocker, gérer et construire des données non structurées à travers tout environnement.

Bill Richter, CEO de Qumulo, souligne la capacité de l’entreprise à développer son portefeuille clients et à étendre sa présence à plus de 50 pays, qu’il attribue à l’augmentation mondiale de la création et de la consommation de données non structurées. Les entreprises du Fortune 500, les principaux studios de cinéma et d’animation et certains des plus grands centres de recherche du monde comptent sur Qumulo pour gérer des milliards de fichiers. Qumulo se classe parmi les meilleurs Net Promoter Scores (NPS), constamment supérieurs à 85, et est reconnu par les utilisateurs pour son dévouement à la satisfaction des clients.

Avec les données non structurées devenant une partie de plus en plus importante dans les domaines du divertissement, de l’innovation et de la santé humaine, Qumulo reste à la pointe pour simplifier le stockage, la gestion et la création des données non structurées à grande échelle.

À propos du Deloitte Technology Fast 500™ de 2021

Maintenant dans sa 27e année, le Deloitte Technology Fast 500 fournit un classement des entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et d’énergie tech - publiques et privées - qui connaissent la plus forte croissance en Amérique du Nord. Les lauréats du Technology Fast 500 sont sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2017 à 2020. Pour être éligibles à la reconnaissance Technology Fast 500, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie qui est vendue à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d’exploitation de l’entreprise. Les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires de base d’au moins 50 000 USD et un chiffre d’affaires de l’année en cours d’au moins 5 millions USD. En outre, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord.