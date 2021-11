Qumulo nomme César Fétiveau au poste de directeur du secteur public

novembre 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce la nomination de César Fétiveau au poste de directeur du Secteur Public en France. À ce titre, il travaille avec les différents partenaires, notamment les principaux marchés publics et manufacturiers afin d’assurer une visibilité et une présence de Qumulo au sein des différents établissements publics du territoire.

Le rôle de César Fétiveau est d’aider à contribuer au meilleur usage des fonds publics mis à leur disposition pour consolider, automatiser et simplifier leur environnement de stockage de fichiers. Pour mener à bien cette mission, il apporte à Qumulo une solide connaissance dans le développement commercial de nouveaux territoires, l’acquisition et le suivi de nouveaux clients, avec une approche collaborative de vente de solutions. Dans le cadre de cette création de poste, César Fétiveau gère également la Suisse francophone et reporte directement au Chief Revenue Officer de Qumulo, Ryan Hesson.

Avant de rejoindre Qumulo, César Fétiveau a acquis une quinzaine d’années d’expérience en informatique dans 3 pays différents (France, Suisse et Canada). Il a fait ses armes dans de grands groupes internationaux tels que HP, Lenovo ou encore Dell, avant de lancer les entités québécoises de Rubrik puis Qumulo. César Fétiveau, 37 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure Internationale d’Administration des Entreprises, une école de commerce à Paris et a effectué une année de bachelor en administration des affaires à l’université Laval dans la ville de Québec au Canada.