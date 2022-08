Qumulo lance de nouvelles options de tarification transparentes sur AWS

août 2022 par Marc Jacob

Qumulo annonce le lancement de nouvelles options de tarification transparentes sur AWS. Ce lancement se traduit par un système de fichiers dans le cloud qui est 50 % moins chers que les solutions concurrentes. Qumulo propose par conséquent deux options d’achat : le paiement à l’utilisation et le prépaiement sur un an.

Pour le paiement à l’utilisation, la nouvelle tarification permet aux clients de commencer modestement et de passer à des pétaoctets de données, en utilisant uniquement une carte de crédit pour payer lors de l’utilisation. Désormais, les charges de travail en mode burst peuvent bénéficier de prix attractifs sans engagement initial. Pour le prépaiement sur un an, Qumulo offre un prix transparent compétitif, permettant aux clients de s’installer et de s’adapter plus rapidement. Les clients ayant des workloads intensifs peuvent désormais opter de manière transparente pour un engagement d’un an sur la marketplace AWS, sans qu’aucune négociation ne soit nécessaire.

Qumulo for AWS est le stockage de fichiers le plus efficace et le plus performant au monde dans le cloud public et fonctionne nativement sur AWS. Qumulo offre une expérience de support de pointe dans l’industrie à travers des environnements on-prem et cloud, simplifiant la gestion de l’infrastructure. De plus en plus de clients adoptent Qumulo sur AWS à mesure qu’ils déplacent leurs workloads à l’échelle du pétaoctet vers le cloud.