Qumulo lance Recover Q

septembre 2021 par Marc Jacob

Qumulo lance Qumulo Recover Q, une solution de continuité d’activité et de reprise après sinistre qui renforce les stratégies existantes pour aider à se protéger et à réagir aux menaces de ransomware. La nouvelle solution aide les clients à minimiser la surface d’attaque utilisée par les pirates et s’appuie sur la reprise après sinistre (DR) sur site ou dans le cloud pour reprendre rapidement les opérations. L’un des principaux éléments de Recover Q est une nouvelle fonction de reprise après sinistre dans le cloud à faible coût. Cette solution permet aux clients de répliquer les données et les snaps hors site, offrant ainsi une couche de défense supplémentaire et une capacité de basculement quasi instantanée en cas de sinistre. En outre, avec Recover Q, les clients peuvent éliminer les data centers redondants pour réduire les coûts d’investissement.