Qumulo lance Global Namespace et la préversion privée Cloud native d’AWS

décembre 2023 par Marc Jacob

Qumulo annonce Global Namespace, une solution logicielle qui permet de gérer n’importe où des exaoctets de données non structurées, et une intégration transparente avec le stockage de fichiers Qumulo sur AWS. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Qumulo offre plus de choix aux propriétaires d’infrastructures pour stocker et gérer leurs données de fichiers sur AWS, sans compromettre les fonctionnalités de l’entreprise ni payer des coûts exorbitants.

En plus de Global Namespace, Qumulo prévoit de proposer à certains clients un aperçu privé de leur service de stockage de fichiers nouvelle génération sur AWS. Avec cette solution, les clients peuvent bénéficier de fonctionnalités de stockage inégalées conçues pour réduire le coût du stockage de fichiers dans le cloud, améliorer les performances et évoluer de manière élastique en réponse à la demande de l’entreprise. Les clients qui ne font pas partie du programme de préversion privée peuvent configurer l’infrastructure Qumulo sur AWS et gérer Qumulo dans leur propre VPC.

Global Namespace + Fichiers Cloud natifs

Couplée au stockage de fichiers cloud, la solution Global Namespace de Qumulo permet aux clients de choisir leurs solutions de stockage de fichiers pour l’infrastructure hybride. À n’importe quelle échelle, les clients peuvent utiliser Global Namespace comme pont pour fournir un accès bidirectionnel aux données entre les instances Qumulo sur AWS et l’infrastructure Qumulo sur site. Cela permet aux entreprises de bénéficier de l’expansion du cloud hybride pour des charges de travail telles que la collaboration à distance, le rendu en rafale dans le secteur des médias et du divertissement, le calcul haute performance (HPC) à la périphérie, l’IA/ML, et bien plus encore. Qumulo sur AWS offre :

• Performances évolutives portées par l’IA : plus de 90 % des opérations d’E/S sont effectuées à partir du stockage disponible le plus rapide (mémoire système ou SSD).

• Simplicité : les clients de Qumulo peuvent provisionner un cluster AWS en quelques minutes.

• Évolutivité du cloud [préversion privée uniquement] : les clients utilisant la préversion privée utilisent un service qui sépare les performances de la rétention du stockage à long terme, permettant ainsi une élasticité indépendante à chaque couche.

• Fiabilité du cloud [préversion privée uniquement] : ANQ exploite la durabilité et la disponibilité de S3, où les fichiers stockés dans la couche objet sont toujours accessibles.

Nexus de Qumulo, proposé aux clients de Qumulo, offre une interface unique pour visualiser en toute sécurité l’utilisation du stockage et gérer les instances Qumulo. Nexus sera disponible le 7 décembre 2023.