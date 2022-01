Qumulo lance AWS Quick Start pour Qumulo Cloud Q

janvier 2022 par Marc Jacob

Qumulo annonce la disponibilité de AWS Quick Start pour Qumulo Cloud Q. Cette nouvelle offre, fonctionnant sur Amazon Web Services, accélère la mise en route de Qumulo pour les offres d’essai et les déploiements d’entreprise. AWS Quick Start pour Qumulo Cloud Q améliore l’expérience clients et leur permet d’être rapidement opérationnels. Cette nouvelle expérience simple et entièrement automatisée permet aux clients de construire des systèmes de fichiers AWS entièrement orientés cloud allant de 1To à 6Po en quelques minutes.

AWS Quick Start augmente le nombre de scénarios que les clients peuvent tester, en s’appuyant sur le succès de Qumulo Studio Q adapté à l’industrie des médias et du divertissement (M&E). Il s’agit des moyens les plus simples de tirer parti des capacités de Qumulo, leader du Magic Quadrant de Gartner, sur AWS. Qumulo s’est développé sur AWS en 2021 en raison d’une liste de clients en pleine expansion, y compris les plus grands noms des secteurs M&E, de la santé, des sciences de la vie, de l’énergie et des services financiers.

En outre, Qumulo offre des essais gratuits AWS de 1To à 12To dans AWS Marketplace, ainsi que l’accès à un catalogue numérique contenant des milliers d’offres logiciels provenant d’éditeurs indépendants. Ce catalogue facilite la recherche, le test, l’achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur AWS, afin que les clients puissent essayer avant d’acheter*.

AWS Quick Start pour Qumulo Cloud Q prend en charge presque toutes les régions AWS au niveau mondial et prend également en charge les déploiements sur les zones locales AWS et les avant-postes AWS.

*Des coûts d’infrastructure AWS sous-jacents peuvent s’appliquer