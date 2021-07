Qumulo étend son offre Cloud Q avec Qumulo on Azure as a Service

juillet 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce le lancement public de Qumulo on Azure as a Service (QaaS), une plateforme de gestion de fichiers dans le cloud à l’échelle du petaoctets, fournie avec la simplicité d’un service managé. Grâce à cette nouvelle offre, les clients peuvent maintenant mettre en place un datalake de fichiers pour les charges de travail à forte intensité telles que l’édition vidéo, l’imagerie médicale et les analyses axées sur l’IA avec la simplicité et la flexibilité de la plateforme Qumulo, combinées à l’échelle et à la puissance des ressources cloud de Microsoft Azure.

Qumulo sur Azure peut évoluer jusqu’à plusieurs pétaoctets dans un seul nom de domaine, permettant des charges de travail de calcul à haute capacité sur n’importe quel appareil Windows, Mac ou Linux. Le nouveau service permet également de migrer rapidement des pétaoctets de données et de construire des data lakes de fichiers illimités sans réécrire ou remanier les applications. Pour plus de liberté, la réplication native de Qumulo permet de déplacer facilement les données du cloud vers des infrastructures sur site et à la périphérie, sans frais. Le service permet également de déplacer facilement les données à travers les cloud privés et publics, un besoin commercial de plus en plus critique car aujourd’hui le volume de données non structurées dépasse la capacité des organisations à les gérer.

Qumulo on Azure est maintenant accessible sur Azure Marketplace et est proposé sur un modèle simple de paiement à l’utilisation. Plus d’informations sur Qumulo on Azure sont disponibles sur le site de Qumulo.