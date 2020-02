Qumulo étend ses activités dans la zone EMEA grâce à sa collaboration avec Arrow Electronics

février 2020 par Marc Jacob

Qumulo collabore avec le fournisseur de solutions technologiques Arrow Electronics. Grâce à cet accord, Arrow va désormais distribuer les solutions de stockage de fichiers de Qumulo dans toute l’Europe, en se concentrant notamment sur les principaux marchés verticaux de Qumulo, dont les soins de santé, les médias et les divertissements, l’informatique de recherche et le secteur public.

Le renforcement des relations avec Arrow permet également à Qumulo d’élargir l’accès à son logiciel de fichiers hybrides sur le cloud, leader du secteur, à un plus grand nombre de clients de la zone EMEA.

Arrow est une entreprise reprise dans le classement Fortune 109 qui guide le développement de solutions informatiques puissantes, pratiques et complètes en combinant des technologies et des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

Qumulo est une entreprise entièrement basée sur les canaux, conçue pour limiter la prolifération des données non structurées et permettre aux applications de fournir des résultats opérationnels basés sur les données dans des environnements sur site, hybrides et sur le cloud. Le logiciel de Qumulo offre aux utilisateurs la possibilité de choisir la meilleure plateforme de stockage pour leur environnement, y compris la NVMe, le stockage hybride flash accéléré, l’archivage actif, le cloud hybride ou le cloud natif sur AWS ou GCP.