Qumulo et Hewlett Packard Enterprise présentent une nouvelle solution de stockage de fichiers

août 2021 par Marc Jacob

Cette solution est basée sur un noeud compact 1U HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 291TB All-NVMe conçu spécialement pour Qumulo. Que ce soit pour agréger des données provenant de véhicules autonomes, des données de vidéosurveillance et de sécurité ou pour capturer des images tout en effectuant des recherches de pointe, les entreprises peuvent désormais stocker la plus grande quantité de données sur la solution all-flash ayant la plus petite empreinte data center du secteur, tout en augmentant considérablement et simultanément l’évolutivité et les réductions de coûts aux dires des éditeurs.

En combinant le logiciel primé de Qumulo avec l’innovation de HPE et en utilisant les dernières technologies AMD et NVMe, la nouvelle offre 291TB fournit une densité 23% plus élevée que les solutions concurrentes. Cette nouvelle configuration réduit considérablement les coûts opérationnels avec plus de données stockées dans une empreinte matérielle plus petite et compacte, passant de 675 To à plus de 22 Po dans un seul système de fichiers avec une extrême simplicité. Ainsi, des entreprises telles que les hôpitaux qui utilisent des images haute définitions comme les radiographies 3D, qui produisent des pétaoctets de données de fichiers et qui sollicitent davantage le système de stockage de fichiers de leur entreprise, peuvent désormais gérer ces données facilement et avec un coût total de possession réduit.

La nouvelle offre de 291 Terra-octet (To) permet de lutter plus facilement contre les coûts opérationnels et la prolifération des centres de données. Les entreprises de santé par exemple peuvent facilement stocker et gérer l’équivalent de 25 milliards d’images de séquençage génétique ou environ 450 milliards d’images de systèmes d’archivage et de transmission d’images médicales (PACS) dans une seul baie, afin de fournir des soins aux patients avec une rapidité et un gain économique sans précédent.