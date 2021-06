Qumulo et HPE GreenLake Cloud Services s’associent pour proposer une plateforme de gestion des données non structurées

juin 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce une intégration au service HPE GreenLake pour proposer la Qumulo File Data Platform as-a -Service. Cette collaboration offre une expérience de cloud moderne avec un contrôle on premise pour répondre à la problématique des données non structurées, dans tous les secteurs. Cette annonce intervient dans la foulée de l’expansion des opérations mondiales de Qumulo en Asie-Pacifique et de son partenariat stratégique avec HPE pour fournir des solutions de gestion de données dans cette région.

La quantité de données non structurées générées aujourd’hui a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie, et les architectures legacy ne peuvent plus répondre aux demandes croissantes. Les entreprises des secteurs de la santé, des services financiers, des médias et du divertissement, ainsi que d’autres secteurs, produisent des quantités massives de données non structurées qui doivent être stockées, gérées, protégées et analysées. Grâce à cette collaboration, Qumulo et HPE offrent toute la puissance, l’échelle et la rentabilité du cloud public, mais dans un datacenter privé.

La plateforme de données de fichiers moderne de Qumulo fonctionnant sur des serveurs HPE Apollo 4200 Gen10 hybrid flash et des HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, spécialement conçus, offre une sécurité et une visibilité des données sans précédent aux entreprises. Cette puissante collaboration permet aux clients de réaliser jusqu’à 30 % d’économies sur leurs dépenses d’investissement en éliminant le besoin de surprovisionner le stockage, de gagner 75 % de temps pour déployer des projets informatiques globaux et d’augmenter de 40 % la productivité de leurs équipes informatiques en réduisant leur charge de support.