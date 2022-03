Qumulo est reconnu comme l’un des 5 meilleurs fournisseurs de stockage pour le secteur de la santé

mars 2022 par Marc Jacob

Qumulo a été reconnu comme l’un des 5 meilleurs fournisseurs de solutions de stockage pour le secteur de la Santé dans le rapport “2022-2023 DCIG Top 5 Rising Vendors in Storage for Healthcare.”. Selon ce rapport, les trois principales caractéristiques qui ont valu à Qumulo de figurer parmi cette liste sont les suivantes :

Un cloud hybride simple et global

Qumulo fournit un espace de noms unique avec un accès multiprotocole (SMB, NFS, FTP, REST) sur tout le stockage attribué. Aucune migration ou transformation d’application n’est nécessaire pour accéder aux fichiers dans n’importe quel environnement, y compris dans le cloud, ce qui facilite à la fois la consolidation du stockage et les tâches de collaboration des données.

Une intégration cohérente des workflows

Les API de Qumulo permettent l’intégration étroite des workflows de stockage avec des pipelines de données complexes et des flux d’applications critiques que l’on trouve dans des cas d’utilisation clés comme la génomique, les simulations moléculaires, le traitement d’images et les PACS.

Des analyses en temps réel

Qumulo fournit des données instantanées et une visibilité de l’utilisation sur des milliards de fichiers. L’intelligence qui en résulte permet la "pleine utilisation" des ressources de stockage et alimente le préchargement et la mise en cache automatiques prédictifs au niveau des fichiers de la plateforme Qumulo pour des performances élevées.

"Le système de fichiers hybride défini par Qumulo fournit des services de fichiers haute performance pour des trillions de fichiers dans des ensembles de données de plusieurs pétaoctets, aussi bien on premise, dans le cloud public, que dans des environnements hybrides en constante évolution. Il fournit les services de données évolutifs et la visibilité en temps réel dont les entreprises ont besoin pour gérer le volume, la vitesse et la variété toujours croissants des données ", a déclaré Ken Clipperton, analyste en chef du stockage chez DCIG

Le cabinet de recherche DCIG a récemment analysé le marché du stockage du secteur de la Santé, comprenant l’analyse de 16 fournisseurs différents parmi lesquels le cabinet a sélectionné les 5 principaux fournisseurs que les hôpitaux et autres organismes de santé devraient prendre en compte concernant les solutions de stockage. Selon le DCIG, les rapports "DCIG Top 5" aident les décideurs IT à gagner du temps dans la découverte et l’évaluation des produits à prendre en considération, à comprendre les facteurs clés des organisations dans la sélection d’un fournisseur et à identifier les différenciateurs entre les meilleurs fournisseurs.