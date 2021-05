Qumulo dévoile sa nouvelle plateforme de post-production dans le Cloud sur AWS

mai 2021 par Marc Jacob

Qumulo lance sa nouvelle offre de démarrage rapide Studio Q, une plateforme de postproduction complète qui permet aux équipes créatives de reproduire le processus de production éditoriale collaborative dans le cloud. Grâce à un simple déploiement AWS CloudFormation, les studios, les diffuseurs et les équipes de production vidéo d’entreprise peuvent désormais exécuter Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects sur Amazon Web Services, Inc. (AWS), débloquant ainsi les flux de création de contenu, auparavant sous-optimaux ou impossibles avec d’autres systèmes de fichiers.

Qumulo Studio Q combine la puissance de la plateforme de données de fichiers Qumulo avec la technologie PCoIP de Teradici CAS pour permettre un bureau virtuel unique par éditeur et faciliter une collaboration simple avec une expérience utilisateur riche et sans perte sur des actifs multimédias partagés sans interruption. Grâce au démarrage rapide de Studio Q, les entreprises disposant de flux de travail éditoriaux mezzanine performants peuvent désormais déployer rapidement un studio complet dans le cloud pour les équipes éditoriales collaboratives et distantes.

Alors que les studios de production, les monteurs de vidéos d’entreprise et les broadcasters déplacent leurs flux de travail créatifs vers un environnement distant, Studio Q accélère la transition vers le cloud en la rendant radicalement simple. Les clients peuvent désormais s’appuyer sur le démarrage rapide de Studio Q pour sélectionner des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) préconfigurées pour faire tourner rapidement l’ensemble de l’environnement Studio Q sur AWS, de réduire des centaines de procédures manuelles à quelques étapes seulement et de permettre aux monteurs et artistes vidéo d’être immédiatement opérationnels. Teradici CAS offre la possibilité de travailler de n’importe où, permettant un accès simple et sécurisé à Studio Q avec une expérience utilisateur exceptionnelle.

Deux options de service de plateforme sont disponibles via la page de destination AWS Quick Start pour faciliter l’accès au cloud. Les clients peuvent choisir le modèle en libre-service de Studio Q via leur propre compte AWS ou suivre une expérience de vente guidée pour tester les postes de travail éditoriaux. L’itinéraire de test et de développement soutiendra les clients qui déplacent les postes de travail actuels vers le cloud. Les clients qui souhaitent s’engager dans une expérience de vente guidée pour tester leur cas d’utilisation spécifique peuvent bénéficier de crédits AWS dans le cadre des tests.