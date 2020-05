Quest Software nomme Patrick Nichols au rôle de PDG

mai 2020 par Marc Jacob

Quest Software annonce la nomination de Patrick Nichols au poste de directeur général de la société. Vétéran du logiciel et fort de plus de 20 ans d’expérience en matière de stratégie et de développement commercial, M. Nichols dirigera Quest dans une nouvelle phase de croissance. Mike Kohlsdorf, qui a précédé Patrick Nichols au poste de PDG assurera une période de transition avant d’endosser le rôle de président de Francisco Partners Consulting.

Avant de rejoindre Quest, Patrick était PDG de Corel Corporation, où il cultivait une culture axée sur les résultats et avait la responsabilité d’une suite d’outils pour la conception, la collaboration et la documentation utilisée par 100 millions de clients. Sous la direction de Patrick, Corel a considérablement amélioré son taux de croissance grâce à une réorientation réussie de ses activités qui a permis d’augmenter les revenus récurrents et d’améliorer la rentabilité. En outre, Patrick a été responsable de nombreuses acquisitions réussies qui ont renforcé le portefeuille de produits de Corel afin de répondre aux nouveaux défis commerciaux de ses clients. Avant de rejoindre Corel, Patrick a occupé des postes de direction, de gestion de produits et de conseil technique dans plusieurs entreprises de logiciels d’entreprise leaders sur le marché.