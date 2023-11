Quest Software annonce sa participation au programme Microsoft Security Copilot

novembre 2023 par Marc Jacob

Quest collabore avec les équipes produit de Microsoft pour contribuer au développement de Security Copilot de plusieurs manières, notamment par la validation et le perfectionnement de nouveaux scénarios, pour certains encore à venir, par des retours sur le développement du produit et les fonctionnalités à incorporer dans les futures versions, ainsi que par des retour sur les API et leur validation pour aider à l’extensibilité de Security Copilot. Pour en savoir plus, lisez l’annonce officielle.

Security Copilot est le premier produit de sécurité piloté par l’IA qui permet aux professionnels de la sécurité de répondre rapidement aux menaces, de traiter des signaux à la vitesse de la machine et d’évaluer l’exposition aux risques en quelques minutes. Il combine un LLM („large language model") avec un modèle spécifique à la sécurité alimenté par les renseignements uniques de Microsoft sur les menaces mondiales et plus de 65 billions de signaux quotidiens.