Quels sont les facteurs à l’origine de la vague d’attaques par ransomware dans le monde - Forrester

Quels sont les facteurs à l'origine de la vague d'attaques par ransomware dans le monde

juin 2021 par Forrester

FujiFilm, le système de transport en commun de la ville de New York (M.T.A), le service de santé irlandais et JBS (la plus grande entreprise d’emballage de viande au monde) sont parmi les entreprises qui ont récemment rejoint SolarWinds et Colonial Pipeline en tant que victimes de premier plan d’attaques par ransomware. Pourquoi les attaques par ransomware semblent-elles se multiplier ? Comment les attaquants échappent-ils à la détection ? Et quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour dissuader les pirates et assurer leur sécurité ?