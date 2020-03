Quels reflexes enseigner à vos enfants lors des téléchargements de logiciels

mars 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

La vie avant Internet est aujourd’hui assez difficile à se rappeler ou imaginer pour ceux qui ne l’ont vécue. Pour les enfants en particulier, le monde en ligne a un attrait irrésistible. Alors que de nombreux parents sont de plus en plus conscients des effets potentiellement négatifs d’un temps d’écran trop long, la vérité indéniable est qu’il y a une foule d’opportunités à explorer sur Internet.

Cependant, il est également important de considérer que tout ce qui est gratuit sur Internet n’est pas nécessairement sûr. Outre les problèmes potentiels de droits d’auteur, le film, le jeu ou l’album de musique que votre enfant télécharge gratuitement peut être associé à des logiciels malveillants, des logiciels publicitaires ou d’autres logiciels malveillants. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque des enfants visitent un site Web douteux et sont bombardés de boutons de téléchargement géants et de publicités clignotantes, trouvant difficile de ne pas cliquer.

Beaucoup d’adultes ont conscience des risques de cliquer et de télécharger n’importe quoi à partir de sites peu recommandables ou partagés par des personnes inconnues, mais les enfants peuvent être moins prudents. Les conséquences peuvent prendre la forme d’annonces et de fenêtres publicitaires intempestives frustrantes, mais elles peuvent aussi être beaucoup plus sinistres et entraîner le vol d’informations personnels ou la perte de l’accès à des données importantes.

En plus de télécharger des « trucs » à partir de sites Web douteux, les enfants peuvent être tentés d’acheter sur des sites légitimes et en conséquence créer des dépenses sur la carte de crédit de leurs parents. En effet, une mère a récemment annoncé qu’elle « annulait Noël » après que son fils eût dépensé une somme importante pour l’achat d’accessoires pour Xbox.

Alors, que peuvent faire les parents pour protéger leurs enfants, leurs données personnelles et leurs soldes bancaires ?

• Tout devrait commencer par un dialogue ouvert sur les dangers qui nous guettent sur Internet. En termes simples, les enfants devraient apprendre à aborder tout ce qui se trouve sur Internet avec un esprit critique. Cela inclut les risques liés au téléchargement de matériel de divertissement ou de devoirs à partir de sites Web suspects, y compris ceux qui hébergent du contenu piraté. Les enfants devraient également se méfier des liens et des pièces jointes envoyés par courriel ou sur des plateformes sociales et qui promettent, par exemple, une fonction de jeu gratuit.

• De plus, lorsque les enfants veulent télécharger un nouveau logiciel, ils doivent savoir qu’il faut visiter les sites Web du concepteur du logiciel d’origine, ou le magasin officiel, où les risques de télécharger accidentellement des surprises indésirables sont beaucoup, beaucoup plus faibles.

• Les parents devraient également s’assurer que les enfants utilisent une solution de sécurité Internet fiable qui comprend plusieurs niveaux de protection et télécharge automatiquement les dernières mises à jour, car les escrocs sont constamment à l’origine de nouvelles menaces. De plus, assurez-vous de maintenir les systèmes d’exploitation et les applications de tous les appareils de votre famille à jour avec les derniers correctifs de sécurité.

• En fin de compte, il est important d’avoir conscience de ce que les jeunes font en ligne. L’utilisation d’une solution de contrôle parental permet de garder un œil sur les activités des enfants, y compris les sites qu’ils visitent et ce qu’ils téléchargent. De plus, un tel outil peut également permettre aux parents de bloquer des sites Web potentiellement risqués et inappropriés pour leur âge, et empêcher les enfants de faire des achats en ligne accidentels sur des sites Web légitimes.

Tout comme nous encourageons les enfants à s’arrêter à un passage piéton pour évaluer la situation et les voitures qui passent, nous devons apprendre à nos enfants à s’arrêter et à réfléchir avant de cliquer sur les boutons de téléchargement. Avec des conseils attentifs et en veillant à ce que le message de « stop and think » (campagne qu’on peut traduire par « arrêter et réfléchir »), soit constamment réitéré, les enfants apprendront rapidement que – bien qu’il soit excitant de jouer sur Internet – il comporte des risques, tout comme beaucoup de choses dans la vie. Aucun enfant ne veut une fonction de jeu supplémentaire au détriment d’une fête de Noël annulée, donc il y a de bonnes chances qu’ils comprennent le message.

Pour en savoir plus sur les dangers auxquels les enfants sont confrontés en ligne et sur la façon dont la technologie peut les aider, rendez-vous sur le site https://saferkidsonline.eset.com.