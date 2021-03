Quelles ressources pour encourager la découverte de l’informatique aux talents féminins de demain ?

mars 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

En ce 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, découvrez une liste d’organismes et d’événements visant à initier et à développer les talents des jeunes filles et des jeunes femmes dans le domaine des technologies de l’information.

Depuis de nombreuses années, la question de la place des femmes en STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), et plus spécifiquement en cyber sécurité, soulève de nombreux débats. Et pour cause. Si l’ingénierie informatique est aujourd’hui un domaine majoritairement masculin, et si l’imaginaire collectif imagine le hacker comme un jeune homme, les femmes étaient pourtant bien représentées en sciences informatiques jusqu’au tournant des années 1990.

Le thème officiel du 8 mars 2021 est « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Le leadership se manifeste de plusieurs façons, mais vise la réalisation du plein potentiel de chaque personne. En cyber sécurité, des équipes plus diversifiées assurent une multiplicité des points de vue et des expériences, et donc de mieux cerner et résoudre les préoccupations des utilisateurs. C’est d’ailleurs d’autant plus essentiel que les femmes figurent souvent parmi les pionnières dans l’adoption de nouvelles technologies.

Nous faisons encore face à de nombreux obstacles collectifs limitant l’accès des femmes aux emplois en technologie. Mais l’un des premiers pas pour attirer davantage de filles et de femmes à exercer en informatique, et plus spécifiquement en cyber sécurité, est d’assurer à toutes, l’accès aux connaissances.

Afin de semer la graine d’une nouvelle passion chez les jeunes, et de paver la voie à une nouvelle génération d’expertes en cyber sécurité, voici quelques ressources spécifiquement dédiées aux filles et aux femmes qui désirent s’initier au code et à l’informatique, voire à celles qui se préparent à une carrière en cyber sécurité.

Susciter l’intérêt pour l’informatique :

· Code girl movie : Un documentaire sur des adolescentes du collège ou du lycée (ou de l’école secondaire), qui s’initie au codage et collaborent dans le but d’utiliser l’informatique et les technologies afin d’améliorer leur collectivité.

Initier les jeunes filles à l’informatique :

· Code.org : Code.org est un organisme sans but lucratif dédié à accroître l’accès à l’informatique dans les écoles et augmenter la participation des femmes et des minorités peu représentées. Parmi les activités offertes, on retrouve des cours et des activités à réaliser à la maison s’adressent aux jeunes de tout âge, dont plusieurs sont accessibles en français.

· Django Girls : Django Girls est une organisation à but non lucratif et une communauté qui donne du pouvoir aux femmes et les aide à organiser des ateliers de programmation gratuits d’une journée en leur fournissant des outils, des ressources et un soutien. Des événements ont déjà eu lieu dans 534 villes provenant de 98 pays à travers le globe, y compris à travers la francophonie.

· Girls can code ! : Ces stages et ateliers organisés par l’association Prologin s’adressent aux jeunes femmes du collège et du lycée désirant s’initier au codage ou parfaire leurs connaissances en informatique.

· GirlsWhoCode : Un organisme visant à éduquer, inspirer et équiper les lycéennes en leurs offrant les compétences et les ressources nécessaires pour saisir les opportunités dans les domaines de l’informatique. L’organisme regroupe des clubs aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Inde et au Canada.

Évidemment, cette liste n’est en rien exhaustive. De nombreuses organisations locales et régionales à travers le monde aident les jeunes filles et les jeunes femmes à s’initier à l’informatique et à la cybersécurité, offrant des programmes uniques, allant de camps de formation à des activités accessibles à la maison – tout à fait dans l’ère du temps.

En France, L’association le « Cercle des Femmes de la CYberSécurité » (CEFCYS) a pour objectif de promouvoir et faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers relatifs à la sécurité des systèmes d’information. Elle accueille les femmes travaillant dans ce domaine ainsi que toutes celles qui aspirent à y travailler. Par ailleurs, elle accueille les hommes qui souhaitent œuvrer pour faire progresser la présence et l’impact des femmes dans les métiers relatifs à la sécurité des systèmes d’information.

De plus, plusieurs bourses d’études s’adressent spécifiquement aux étudiantes en ingénierie informatique ou en cyber sécurité. C’est notamment le cas des bourses ESET Women in Cyber security Scholarship Awards, qui soulignent le travail exemplaire d’étudiantes en cyber sécurité afin lutter contre la sous-représentation des femmes dans le domaine de la cyber sécurité.