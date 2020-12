Quelles prévisions IT pour l’année 2021 ?

décembre 2020 par Johannes Kamleitner, Vice-Président des ventes channel de SolarWinds MSP

2021 devrait être une autre année charnière pour le channel IT. Lorsque la pandémie s’est propagée dans le monde entier début 2020, les MSP se sont mobilisés pour soutenir, protéger et fidéliser leurs clients. Beaucoup se sont employés à encourager le télétravail pour leurs clients (tout en gérant ce processus pour leur propre entreprise), à lutter contre la montée des menaces pesant sur la sécurité et à faire migrer les processus commerciaux vers le cloud. Les MSP étaient bien décidés à faire le meilleur travail possible - et l’agilité, la proactivité et le soutien qu’ils ont apportés ont changé la perception des MSP. La pandémie a renforcé du jour au lendemain le fait que les MSP sont des partenaires stratégiques à part entière pour leurs clients qui font partie intégrante des équipes dédiées à assurer la continuité de l’activité, plutôt que de simples « tiers fournisseurs de services ».

La cybersécurité au cœur de toutes les préoccupations

L’année prochaine, les MSP devront relever un nouveau défi, à savoir continuer d’accompagner leurs clients PME ayant entamé une transformation digitale durant l’année écoulée. Au fur et à mesure de la réouverture des bureaux, des politiques de travail hybrides seront mises en œuvre et une attention particulière sera accordée aux propositions commerciales de base plutôt qu’à la technologie. Les MSP se doivent de continuer à encourager les clients dans leur démarche de transformation numérique, en renforçant une fois de plus la valeur qu’ils apportent aux changements clés que les entreprises doivent adopter, en particulier un passage plus direct vers le cloud et une attention toujours plus marquée pour la sécurité.

Les nouveautés attendues pour 2021 sont porteuses de défis et d’opportunités de croissance différents pour le channel IT. Les MSP continueront à prospérer en tant que partenaires de confiance, grâce aux relations qu’ils ont su tisser en 2020.

Parmi les principales opportunités de croissance, la cybersécurité sera l’une des plus importantes. La sécurité était encore un problème lorsque les employés travaillaient dans des bureaux où étaient déployées les solutions de sécurité réseau les plus élevées possible. Elle est encore plus importante maintenant qu’ils travaillent à domicile. Et lorsque le travail hybride battra son plein, les employés travaillant aussi de chez eux, dans des cafés et des restaurants, ainsi que dans leurs propres bureaux, la sécurité deviendra encore plus importante. Il s’agira avant tout de protéger les données et de savoir comment les conserver en toute sécurité dans ce nouveau monde hybride.

Les MSP ont ainsi la possibilité d’élargir leur offre, en sécurisant non seulement les bureaux et quelques appareils, mais aussi les environnements domestiques et toute une série d’appareils différents. Le point le plus intéressant est que les outils que les MSP utilisent déjà sont conçus pour cette extension.

La transition numérique devenue incontournable

L’autre domaine clé d’opportunité émanera des entreprises qui feront le prochain grand saut numérique. En effet, des restaurants ont déjà lancé des applications pour offrir des services de vente à emporter, des opticiens ont expérimenté des rendez-vous en ligne et le commerce électronique est en plein essor - cette tendance ne fait que se renforcer. De plus en plus d’entreprises s’initient au numérique et expérimentent des innovations en ligne pour atteindre de nouveaux clients, ce qui donne la possibilité aux MSP de guider les entreprises dans cette transition. Forts de leur expertise, les MSP sont les mieux placés pour inspirer leurs clients sur le plan numérique, les guider dans le processus et rendre l’innovation opérationnelle.

Toutefois, l’année 2021 marquera un tournant pour les MSP qui utilisent encore le modèle traditionnel de type « panne/réparation ». Il s’agit d’un modèle réactif : les MSP n’interviennent qu’une fois que quelque chose est en panne. Toutefois, compte tenu du climat actuel, les entreprises doivent bénéficier d’un soutien et d’un encadrement proactifs. Par exemple, les entreprises recherchent des partenaires qui peuvent les aider à détecter et à prévenir une violation de la sécurité, et non quelqu’un qui peut essayer de réparer les dommages causés une fois l’attaque passée. Les besoins des entreprises évoluant, les MSP doivent aligner leurs modèles commerciaux, ce qui implique de franchir une nouvelle étape de croissance et de passer à un modèle de services gérés.

Dans un contexte où les entreprises sont désormais plus conscientes de l’importance de la migration vers le cloud, de l’exploitation des données, de la surveillance de la productivité des employés et du renforcement de la sécurité, cette nouvelle dépendance à l’égard de la technologie, confère aux MSP un rôle déterminant en tant que consultant stratégique. Les MSP ont ainsi la possibilité de devenir les conseillers de confiance dont leurs clients ont besoin, ce qui les aidera à renforcer la valeur à long terme qu’ils apportent et à réduire le taux de perte de clients. Les MSP doivent se montrer à la hauteur du défi et agir s’ils veulent maximiser leur valeur en 2021.