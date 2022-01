Quelle place pour les femmes dans le domaine de la cybersécurité en 2022 ?

janvier 2022 par Claire Loffler Security Engineer Chez Vectra AI

A l’approche de la nouvelle année, nous sommes en droit de nous questionner sur le futur de la représentation des femmes dans les couloirs des entreprises IT et de cybersécurité. Ingénieurs, chercheurs, consultants, programmeurs… Les hommes sont en 2021 encore largement majoritaires dans les professions du domaine informatique. Cette tendance lourde peut-elle évoluer au cours de l’année à venir ?

Saviez-vous que parmi les étudiants qui suivaient des études d’informatique dans les grandes écoles françaises en 1978, il y avait encore près de 50% de femmes, selon Isabelle Collet, informaticienne et maîtresse d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation à l’université de Genève ? Malheureusement, ce pourcentage s’est effondré à partir de 1980, jusqu’à atteindre moins de 15 % à la fin des années 2010.

De nos jours, les hommes occupent principalement les rangs des entreprises du secteur informatique. Cependant, ces organisations cherchent de plus en plus à tendre vers la parité, ou du moins un certain équilibre. Les postes dans l’informatique et le numérique sont aujourd’hui occupés à 27% par des femmes et cela tend à croitre dans les années à venir. Quand bien même beaucoup d’entre elles sont rattachées aux activités de marketing, communication ou ressources humaines, elles sont de plus en plus nombreuses parmi les ingénieurs, consultants et cadres. Un quart de ces postes sont aujourd’hui occupés par des femmes en 2021. Elles sont pourtant malheureusement encore trop peu nombreuses (19%) à des postes de dirigeants.

Dans le domaine de la cybersécurité, seulement 11% des salariés dans le monde sont des femmes. C’est encore trop peu mais la tendance semble être en passe d’évoluer. Ainsi, les femmes sont de plus en plus représentées dans ces entreprises. A savoir que le nombre de femmes quand le secteur de la cybersécurité a preque doublé en 6 ans selon une étude de l’institut SANS, même si la marge de progression est évidemment importante. Le marché de la cybersécurité propose de nombreuses opportunités pour celles qui le voudraient.

En 2021, les entreprises embauchant le plus de femmes sont aussi les plus performantes. Ceci est de bon augure pour l’année 2022 puisque cet investissement socialement responsable devient un critère payant dans les stratégies d’investissement des organisations ! La parité est aujourd’hui synonyme de gain financier. Une étude menée par Michel Ferrary sur les performances des entreprises au sein du CAC 40 a démontré que lorsque la proportion de femmes était supérieure à 35% de l’effectif, le chiffre d’affaires était supérieur de 28,5% à celui de la concurrence.

De nombreux postes seront donc à pourvoir dès 2022 pour les femmes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière dans la cybersécurité. N’hésitez plus, les entreprises vous ouvrent grand les bras. Parler des associations qui proposent des programmes de mentorat pour les femmes souhaitant être accompagnée et avoir un nouvel éclairage sur les options professionnelles possibles ?