Quel disque dur pour la vidéosurveillance ?

février 2022 par André Grabon, Senior Specialist B2B Sales au sein de la division Storage Products de Toshiba Electronics Europe

En effet, les entreprises doivent équiper leurs NVR et DVR de disques durs de surveillance conçus pour répondre aux exigences élevées de la vidéosurveillance. Les disques durs de bureau sont peut-être moins coûteux, mais ils ne sont pas en mesure de faire face à un fonctionnement continu ni aux charges de travail élevées. Les entreprises qui achètent le produit le moins cher peuvent constater qu’elles ont un risque de panne plus élevé et des coûts de maintenance et de réparation globaux plus élevés.

Voici les caractéristiques principales des disques de videosurveillance :

• Longue durée de vie : Dans les systèmes de vidéosurveillance, les disques durs fonctionnent généralement 24 heures sur 24. Les disques durs de surveillance sont donc conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et ont généralement un MTTF (Mean Time To Failure) d’un million d’heures de fonctionnement. Cela correspond à un AFR (Taux d’échec annualisé) de 0,88 %. Par exemple, dans une installation avec 1000 disques, statistiquement environ neuf disques par an sont susceptibles de tomber en panne. Les disques durs de bureau, en revanche, conçus pour des durées d’exécution comprises entre 8 et 16 heures par jour, n’atteignent généralement qu’un MTTF de 600 000 heures. En fonctionnement continu, cela équivaut à un AFR de 1,46 % et à environ 15 pannes par an pour 1000 disques.

• Haute résilience : la vidéosurveillance produit de grandes quantités de données que les disques durs doivent stocker en permanence. Cela met à rude épreuve les composants mécaniques. Les disques durs de surveillance sont donc très robustes et peuvent gérer une charge de travail annuelle allant jusqu’à 180 To. Les disques durs de bureau, qui gèrent de plus petites quantités de données, sont généralement évalués pour seulement 55 To par an. Lorsqu’elle est utilisée dans un système de vidéosurveillance, cette quantité de données serait atteinte très vite et la probabilité d’erreurs et de pannes augmenterait rapidement.

• Haute performance : Les disques durs du secteur de la vidéosurveillance doivent souvent traiter plusieurs flux vidéo haute résolution en parallèle. Les disques durs de surveillance incluent donc un micrologiciel optimisé et des mémoires tampon plus grandes que les disques durs de bureau, ce qui garantit que toutes les données sont stockées de manière fiable et sans erreur, même avec jusqu’à 64 flux HD. L’accès en lecture simultané ne pose aucun problème et le matériel vidéo enregistré peut également être lu et vérifié. Cependant, si des évaluations spéciales AI doivent être utilisées, qui, en plus des charges d’écriture élevées, cela entraîne également des charges de lecture élevées. L’utilisation de disques durs d’entreprise encore plus puissants vaut donc la peine.

• Résistance à la température : Les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas toujours situés dans des centres de données climatisés ou des bureaux bien ventilés. Par conséquent, les disques durs de surveillance sont conçus pour une plage de températures plus large que les disques durs de bureau. De sorte que leurs composants ne s’usent pas aussi rapidement. En règle générale, ils peuvent gérer des températures de fonctionnement comprises entre 0 et 70 °C, tandis que les disques durs de bureau sont généralement conçus pour une plage comprise entre 0 et 60 °C. Ce qui correspond à la plage que l’on trouve dans les salles climatisées et les salles de serveurs.

• Compatibilité : les fabricants de disques durs soumettent leurs disques durs de surveillance à des tests approfondis de compatibilité et de fonctionnement dans une grande variété d’enregistreurs vidéo. Cela garantit que les lecteurs fonctionnent parfaitement avec les appareils. Si vous voulez être précis, jetez un œil aux listes de compatibilité des fabricants ou faites confiance à des solutions complètes où des intégrateurs expérimentés ont déjà équipé les systèmes de disques durs adaptés. Les disques durs de bureau ne réussissent pas ces tests dans les systèmes de surveillance - il n’y a donc aucune garantie qu’ils fonctionneront sans problème dans les appareils ou qu’ils offriront des performances optimales.

• Protection contre les vibrations : dans les systèmes qui doivent fournir une grande capacité de stockage, il existe un grand nombre de disques durs dont les vibrations de rotation peuvent s’amplifier mutuellement. Les disques durs de surveillance à haute capacité sont donc souvent équipés de capteurs spéciaux qui détectent ces vibrations. Des mécanismes de contrôle intelligents ajustent les paramètres de fonctionnement de sorte que l’effet soit minimisé et que les performances du variateur ne soient pas altérées. Les disques durs de bureau ne disposent pas de ces capteurs et mécanismes de contrôle.