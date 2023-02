Que trouve-t-on sur le dark web en 2023 ?

février 2023 par Emma McGowan, Senior, Content Marketing Manager chez Gen (propriétaire d’Avast)

Lorsqu’il s’agit de l’Internet, la plupart d’entre nous ne font qu’effleurer sa surface. Ce que nous connaissons et utilisons au quotidien est le ‘‘web de surface’’, c’est-à-dire qui englobe tous les sites facilement accessibles via un moteur de recherche comme Google ou Bing. Cependant, au-delà du web de surface se trouve un domaine beaucoup plus vaste et mystérieux, nommé le « deep web ». Et en son sein siège un coin encore plus secret et controversé de l’internet, appelé le « dark web ».

Alors, qu’est-ce que le dark web exactement ? Pour le comprendre, il est d’abord utile de connaître la différence entre le web de surface et le web profond. Le Web de surface est la partie de l’Internet facilement accessible au public, celle que nous connaissons tous et utilisons quotidiennement. Le web profond est quant à lui la partie de l’internet qui n’est pas indexée par les moteurs de recherche. S’il n’est pas nécessairement vil, il est difficilement accessible au public.

Le dark web est complètement différent. Il s’agit d’une petite partie du web profond délibérément cachée et à laquelle on ne peut accéder qu’au moyen d’un logiciel spécial, comme le navigateur Tor. Souvent associé à des activités illégales, le dark web fait figure de « Far West numérique ».

Qu’est-ce que le dark web ?

Ensemble de sites et de services qui existent sur un réseau crypté, le dark web est accessible uniquement par un logiciel spécial comme le navigateur Tor. Ces sites et services sont souvent anonymes et fonctionnent en dehors de tout cadre juridique.

Le dark web est souvent associé à des activités illégales telles que le trafic de drogue, la vente d’armes à feu et les services de piratage informatique. Cependant, toutes les activités sur le dark web ne sont pas illégales. Par exemple, des journalistes et des activistes l’ont utilisé pour communiquer et partager des informations sans craindre la surveillance du gouvernement. En outre, certaines personnes utilisent le dark web pour acheter anonymement des biens et des services légaux.

Il est également important de comprendre que le dark web n’est pas synonyme de « deep web ». Comme mentionné plus haut, le « deep web » comprend toute la partie de l’internet non indexée par les moteurs de recherche et qui n’est pas nécessairement malveillante. Par exemple, les comptes bancaires en ligne, les messageries et tous les sites protégés par un mot de passe font partie de l’internet profond. Le dark web est une petite partie du deep web qui est délibérément cachée et souvent associée à des activités illégales.

Le dark web est également différent du « darknet », un réseau de connexions privées sur l’internet. Ces connexions sont souvent utilisées par des organisations et des particuliers pour communiquer et partager des informations de manière sécurisée et privée.

En outre, le dark web n’est pas un lieu physique ou une entité unique. Il s’agit d’un ensemble de sites web et de services qui existent sur un réseau crypté, accessible uniquement par un logiciel spécial comme le navigateur Tor.

En d’autres termes, le dark web n’est pas l’ensemble du deep web : ce n’est pas un lieu physique, ni une entité unique, et toutes les activités qui s’y passent ne sont pas illégales. Il s’agit d’une petite partie cachée de l’internet qui est associée à des activités illégales, mais qui sert également d’outil aux journalistes, aux militants et à d’autres personnes en quête d’anonymat et de confidentialité.

Comment se rendre (en toute sécurité) sur le dark web ?

Avant même de penser à vous connecter au dark web, il est essentiel d’utiliser un VPN fiable et sûr. Vous pourrez ainsi dissimuler votre adresse IP et crypter votre connexion Internet de manière sécurisée. Bien qu’ils assurent tous deux le cryptage, VPN et Tor ne signifient pas la même chose.

Une fois que vous vous êtes connecté à un VPN, la première étape pour accéder au dark web consiste à télécharger et installer un logiciel spécial comme Tor. Ce navigateur achemine votre connexion Internet à travers un réseau de serveurs, ce qui rend difficile de remonter à la source. Une fois le navigateur Tor installé, vous pouvez accéder aux sites web du dark web en tapant leur adresse .onion spécifique.

Les adresses du Dark Web, également connues sous le nom d’URL en onion, sont différentes de celles des sites Web ordinaires (URL) car elles se terminent par « .onion » au lieu de « .com » ou « .org ». Ces adresses ne sont pas indexées par les moteurs de recherche ordinaires et ne peuvent donc pas être trouvées par une recherche Internet classique.

Il existe plusieurs façons de trouver des adresses de sites Web sombres :

• Les annuaires : il en existe quelques-uns qui répertorient les sites web obscurs, comme The Hidden Wiki ou le site DarkWebLinks. Ces annuaires peuvent être trouvés par le biais d’un moteur de recherche, mais sachez que tous leurs liens ne sont pas sûrs ;

• Les médias sociaux : certains utilisateurs du dark web partagent des URL d’oignons sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter ou Reddit. Cependant, ces liens ne sont pas forcément vérifiés et peuvent mener à des sites illégaux ou dangereux ;

• Les références : certains utilisateurs peuvent se partager directement les adresses du dark web, par le biais de recommandations personnelles. Cette option s’avère plus sûre que de trouver des liens dans un répertoire non vérifié ou sur un média social, tant que vous faites confiance à la personne qui partage le lien.

Si tous les sites du « dark web » ne sont pas illégaux, mais beaucoup le sont et il est très facile de tomber dedans accidentellement ! Il est alors essentiel de rester vigilant lorsque vous accédez au dark web et de ne visiter que des sites recommandés par une source fiable.

En outre, il est important d’installer un bon antivirus et un anti-malware sur votre ordinateur avant d’accéder au dark web, car de nombreux sites du dark web peuvent contenir des logiciels dangereux.

Le dark web est-il sûr et légal ?

Pour faire simple, le dark web n’est pas un endroit sûr. C’est un terrain propice aux activités illégales et un refuge pour les cybercriminels. L’anonymat du dark web permet aux personnes malveillantes d’agir sans crainte d’être prises. En outre, il est difficile de savoir à qui l’on a affaire sur le dark web, ce qui rend vulnérable et facilement victime d’escroqueries.

Pour résumer, le dark web n’est accessible qu’avec un logiciel spécial et est souvent associé à des activités illégales. Si toutes les activités sur le dark web ne sont pas illégales et qu’il n’est pas interdit d’y accéder, l’endroit est fortement déconseillé et avec prudence. En outre, les organismes chargés de l’application de la loi surveillent activement le dark web afin d’identifier et de poursuivre les personnes qui se livrent à des activités criminelles.

Il convient également de noter que le dark web n’est pas le seul endroit où des activités illégales ont lieu sur l’internet. De nombreux cybercriminels opèrent aussi bien sur le Web de surface que sur le Web profond. Toutefois, le dark web offre un plus haut degré d’anonymat et constitue donc une option plus attrayante pour ceux qui cherchent à se livrer à des activités illégales, en toute discrétion.

Le dark web est une petite partie cachée de l’internet, intimement liée à des activités illégales, qu’il convient d’aborder avec prudence. Protégez-vous en restant informé, en utilisant des produits et services de cybersécurité et en évitant d’accéder au dark web, sauf si vous avez une raison spécifique et légitime de le faire.