Que faire en cas de perte ou de vol de votre téléphone ?

avril 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Selon une étude de Prey datant de 2018, parmi ses clients signalant la perte d’appareils mobiles, 69 % l’avaient égaré et 31 % se sont fait voler ce dernier. Depuis que les smartphones sont devenus une pièce maîtresse de nos identités numériques, où nous vérifions nos e-mails, restons connectés sur nos réseaux sociaux, les utilisons comme nos agendas et payons avec eux, il est particulièrement déconcertant de les perdre. Votre téléphone contient un camion virtuel d’informations personnelles sensibles qui peuvent être exploitées pour une foule d’actions malveillantes si elles tombent entre de mauvaises mains.

La sécurisation de votre appareil commence bien avant qu’il ne soit volé ou égaré, alors quelles mesures devez-vous prendre avant et après la disparition de votre téléphone ?

Faites une sauvegarde de votre téléphone et stockez ces données dans un endroit sûr

Cette étape devrait aller d’elle-même. Mais si vous ne l’avez pas encore fait, vous devriez le faire dès que possible, par exemple : maintenant. Il existe de multiples façons de s’y prendre.

En bref, vous pouvez enregistrer un fichier de sauvegarde local qui comprend tout le strict nécessaire, comme les contacts, les messages et les photos sur votre ordinateur. En faisant cela une fois par mois, vous vous épargnerez probablement un mal de tête, à long terme.

Vous pouvez également activer la fonction de sauvegarde automatique de votre téléphone qui sauvegardera alors régulièrement vos données sur le cloud, ou vous pouvez sauvegarder vos fichiers sur le cloud manuellement. Pour être sûr, le meilleur moyen est de faire les deux et de faire plusieurs copies. L’option du cloud est également pratique car si votre téléphone est volé, vous pouvez facilement en installer un nouveau en utilisant vos données stockées.

Verrouillez votre téléphone comme si c’était Fort Knox

De nos jours, les smartphones offrent une myriade de moyens de les verrouiller. La meilleure option consiste à combiner un code d’accès fort et un verrou biométrique, par exemple une empreinte digitale. La biométrie ajoute une couche de sécurité supplémentaire, ce qui est toujours utile. Quant au code d’accès lui-même, ne vous contentez pas de l’option par défaut : rendez-le plus complexe. Certains systèmes vous permettent d’augmenter la longueur du code de passe, tandis que d’autres vous donnent la possibilité de choisir un code alphanumérique. Plus le mot de passe est compliqué, plus il est difficile pour un voleur de le déchiffrer.

Les fonctionnalités pour retrouver votre téléphone

Selon la marque de votre téléphone ou le système que vous utilisez, il est presque certain qu’une option « Trouver mon téléphone » y est installée. Les iPhones sont dotés de la fonction curieusement nommée « Find My App », les Samsungs ont « Find My Mobile » et les Android utilisent en général « Find My Device ». Tous ces appareils doivent bien sûr être activés pour fonctionner. Quelle que soit la marque que vous utilisez, on ne saurait trop insister sur ce point : vous devez avoir cette option activée. Non seulement elle vous aide à trouver votre appareil, mais l’application comporte généralement plusieurs fonctions de sécurité.

Vous pouvez vous connecter au service associé via un navigateur et utiliser les fonctionnalités du menu. Si vous avez simplement égaré votre téléphone, vous pouvez choisir l’option de sonnerie. Le téléphone émettra alors un son, que vous pourrez entendre si vous êtes à proximité. Si vous n’avez pas correctement sécurisé votre appareil, vous pouvez le faire ainsi qu’afficher un message sur l’écran de verrouillage à un bon samaritain prêt à rendre le téléphone.

Enfin, vous avez l’option plus drastique d’effacer votre téléphone à distance. Si vous faites cela, vous risquez de ne plus pouvoir suivre votre téléphone, alors n’utilisez cette option qu’en dernier recours. Vous perdrez votre téléphone, mais au moins, vos données resteront privées et personne ne pourra les exploiter avec des intentions malveillantes. Les logiciels de sécurité réputés comprennent souvent des fonctions de verrouillage, de localisation et d’effacement à distance.

Si vous êtes certain de ne plus jamais revoir votre appareil, vous devez contacter votre opérateur et lui signaler la perte ou le vol de votre téléphone. Il pourra alors désactiver votre carte SIM, afin qu’elle ne soit pas utilisée à mauvais escient. Si votre téléphone est assuré, vous pouvez également déposer une demande d’indemnisation qui, espérons-le, couvrira au moins une partie de vos pertes.

Soyez préparés

Une bonne planification peut vous éviter bien des maux de tête au cas où vous égareriez votre appareil. En résumé, sécurisez votre téléphone, sauvegardez toutes les données et configurez la fonction « Retracer mon téléphone », peu importe la façon dont elle est appelée. En cas de vol ou de perte de votre appareil, vous pouvez au moins être certain que vous avez fait tout votre possible pour le sécuriser et faciliter sa restitution.