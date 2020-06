Quarkslab réalise sa première levée de fonds de 5 millions d’euros auprès d’Ace Management

juin 2020 par Marc Jacob

Quarkslab, spécialiste de l’offensif – défensif au service de la sécurité des applications

Fondée en 2011 par Fred Raynal, Quarkslab est une entreprise deeptech spécialiste de la protection des logiciels et des données. Son savoir-faire, mondialement reconnu et primé à de nombreuses fois (Gartner, OTAN, PwC, BNP…), se caractérise par une approche innovante combinant des techniques offensives et défensives. Ses produits Epona, protection des logiciels et des données, et Irma, orchestrateur pour l’analyse de logiciels malveillants, sont aujourd’hui utilisés par de grands groupes des secteurs IoT, bancaires, défenses et médias entre autres ainsi que par des institutions en France et à l’étranger, parmi les plus exigeantes.

Quarkslab se distingue également par son laboratoire de sécurité, certifié par l’ANSSI. Ses experts passent 80 % de leur temps à rechercher des failles et des attaques, à imaginer de nouvelles techniques de protection et à combiner ces deux approches. Cette démarche est la garantie que les produits de Quarkslab ont toujours un temps d’avance et redonnent l’avantage à la défense.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de transposer les réponses à leurs besoins dans ses produits. Ce cercle vertueux permet d’être non seulement en phase constante avec le marché, mais surtout en avance sur l’état de l’art.

Une levée de fonds pour accélérer la croissance et renforcer le positionnement de Quarkslab

Cette levée de fonds permet en premier lieu à Quarkslab de consolider sa croissance portée par l’augmentation des besoins en sécurité de l’Internet des Objets, des nouveaux systèmes de paiement, de la numérisation de l’industrie ou encore des applications mobiles. Elle donne aussi à l’entreprise les moyens de renforcer son positionnement de tiers de confiance capable de traiter les besoins les plus élevés en apportant des solutions simples à utiliser et efficaces contre les attaques.

Cette opération constitue également un soutien de poids au financement de la R&D et au renforcement de l’expertise de ses équipes, fers de lance de l’entreprise depuis le début de l’activité d’éditeur de logiciel de Quarkslab.

A propos d’Ace Management

ACE Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec 400 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Fondé en 2000, ACE Management investit via des stratégies sectorielles, comme les industries stratégiques, la cybersécurité et les technologies de confiance. ACE Management a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, ACE Management accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.

ACE Management est présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.