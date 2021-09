Quarkslab intègre la plateforme souveraine de Sopra Steria pour contrer les emails malveillants

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

À l’occasion du FIC qui ouvre ses portes ce jour, Quarkslab, deeptech française spécialisée en cybersécurité, annonce la signature d’un partenariat avec Sopra Steria, le leader européen du conseil, des services numériques et du développement de logiciels en vue d’offrir un service unique et souverain d’analyse d’emails à destination de tout type d’organisation, privée ou publique désireuse de respecter les principes de la souveraineté. La plateforme cloud native Quarks Flow, lancée en juillet dernier, constitue un maillon essentiel du service de Sopra Steria.

La conception d’un service souverain français !

Le contexte actuel de la cyber menace met en lumière le rôle de la data, accessible à tous, et donc de sa protection. Partant du constat d’un manque de solutions souveraines sur le marché et de la recrudescence des attaques par logiciel malveillant (plus de 120 millions de nouveaux malwares detectés en 2021*), Sopra Steria et Quarkslab ont souhaité adresser ce double enjeu et la complémentarité et la collaboration entre leurs équipes (CERT de Sopra Steria et Lab R&D de Quarkslab) ont donné naissance à un service souverain français unique sur le marché.

Ce nouveau service d’analyse de malwares et de la menace a pour vocation d’aider les organisations publiques et privées de toute taille à mieux se protéger en analysant les fichiers à grande échelle et de manière automatisée, en augmentant leur taux de détection et en réduisant la charge sur leurs équipes et leur temps de réponse à incident. L’utilisation des plateformes dites « cloisonnées » permet en outre d’être invisible aux yeux des attaquants, et ainsi de pouvoir répondre à un incident en toute discrétion et de restaurer la confiance.

Quarks Flow : la plateforme souveraine d’analyse de fichiers automatisée et à grande échelle

La plateforme cloud native Quarks Flow vient orchestrer et automatiser l’analyse de milliers de fichiers en temps réel. Elle apporte à ses utilisateurs une grande diversité d’outils de détection, d’analyse (antivirus, outils d’extraction de métadonnées, outils spécifiques pour certains formats de fichiers comme les documents Office…) et la flexibilité d’ajouter les leurs. Ainsi, la défense s’adapte à la menace encourue, offrant à l’utilisateur un contrôle de tous les points d’entrée d’un système d’information (postes de travail, clé, etc.), et la centralisation de l’information sur les attaques observées.