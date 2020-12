Quarkslab annonce l’arrivée de nouveaux board members

Quarkslab annonce l’arrivée de nouveaux board members

décembre 2020 par Marc Jacob

Antoine Aguado (Elastic), Thomas Dullien (Optimyze), et Adrien Guinet (CTO Quarkslab) accompagnent désormais Fred Raynal le CEO et fondateur de Quarkslab et Gilles Daguet (ACE) dans la croissance de l’entreprise.

Chaque membre apporte sa vision mais aussi son expérience à la fois technique et stratégique afin de nourrir et guider les ambitions de l’entreprise. Adrien fait partie de l’équipe Quarkslab ce qui lui permet d’avoir une vision proche du terrain. Thomas et Antoine sont externes et viennent chacun renforcer un pilier : Thomas apporte sa connaissance dans le domaine de la recherche en sécurité et sa maîtrise de la culture GAFA et Antoine contribue au board grâce à sa grande expérience dans le marché de la donnée ainsi que dans la création d’activités commerciale sur les modèles indirects en France et à l’international.

« Le board est là pour conseiller et valider certaines actions, m’accompagner hors de mes zones de confort et aider à définir et réaliser les objectifs ambitieux de Quarklab. Le renforcement du board par des personnalités expérimentes nous permettra d’accélérer dès 2021 notre rythme de croissance. Je souhaite avoir avec le board un mode plus participatif afin d’être à la fois plus rapide face aux opportunités et plus dynamique face aux transformations qui attendent Quarkslab », explique Fred Raynal CEO de Quarkslab

Biographies des membres :

Thomas Dullien

Après avoir fondé l’une des premières sociétés utilisant de nombreuses technologies d’analyse des logiciels malveillants et de rétro-ingénierie. Thomas voit son entreprise rachetée par Google. Vétéran de la communauté de la recherche en matière de sécurité, il bénéficie d’une grande expérience des affaires, tant pour avoir créé plusieurs entreprises que pour avoir été un investisseur actif. Convaincu que des technologies encore meilleures peuvent venir remodeler le domaine de la cybersécurité, c’est tout naturellement qu’il a été convié à la table de QUARKSLAB en totale adéquation avec ses intérêts notamment sur l’approche centrée recherche : transformer la recherche de pointe en produits viables ayant un impact sur le monde réel.

Antoine Aguado

Fort de plus de 25 ans d’expériences internationale dans le domaine de l’édition de logiciel en Europe, au Moyen Orient ainsi qu’en Asie. Antoine Aguado a rejoint le board afin d’accompagner la croissance de Quarkslab sur le secteur très dynamique qu’est le marché de la donnée. De plus, en tant que CCEF, conseiller du commerce extérieur, Antoine a également une mission d’aide au développement des start up françaises à l’international.

Gilles Daguet

Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur du capital-investissement et sa participation à la création de la société de gestion ACE Management. Gilles a réalisé de très nombreux investissements dans le monde de la technologie (Kalray ; Sentryo, ...). Il approtera son expérience d’investisseur au board de Quarkslab.

Adrien Guinet

Après avoir rejoint Quarkslab en 2013 en tant que développeur, Adrien a contribué à la création du produit de protection d’applications nommé Epona. Il évolue au poste de Product Manager puis devient CTO de Quarkslab. Fred Raynal lui demande de se joindre au board pour apporter un regard neuf et technique sur les prochaines étapes R&D, les besoins et les aspirations du pôle produit.