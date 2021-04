Quantum simplifie les solutions de gestion des données vidéo et non structurées grâce à l’architecture convergée et aux appliances StorNext®

avril 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce le lancement d’une nouvelle architecture et gamme d’appliances StorNext qui simplifient la gestion, le stockage et la protection du contenu vidéo, des images et des données critiques pour l’entreprise. Les appliances Quantum de la série H4000 combinent les dernières technologies matérielles avec StorNext, logiciel emblématique de la société et système de fichiers le plus rapide au monde pour les charges de travail vidéo. Cette offre repose sur une architecture simplifiée et convergée qui accélère le délai de rentabilisation, et réduit les coûts d’alimentation et de refroidissement, tout en éliminant la complexité associée à la mise en réseau. Elle facilite également le déploiement de StorNext, que ce soit dans le datacenter central, pour la production à distance ou encore pour le traitement à la périphérie.