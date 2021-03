Quantum s’associe à Veeam pour garantir une meilleure protection contre les ransomwares

mars 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce la certification Veeam® Ready « Object » et « Object with Immutability » de son système de stockage objets ActiveScale™ compatible S3. Quantum élargit ainsi son offre de sécurité leader sur le marché au profit des entreprises qui stockent et gèrent des données non structurées. Avec la certification du stockage objets Quantum ActiveScale, à laquelle s’ajoutent la fonctionnalité Active Vault des librairies Scalar® et la prochaine fonction de snapshot des appliances de sauvegarde DXi®, Quantum entend doter tous ses produits d’une option intégrée de protection contre les ransomwares et de sécurité des données.

Une protection à la hauteur du paysage actuel des menaces

Avec la fonction de verrouillage des objets intégrée à la solution ActiveScale, les entreprises peuvent créer des sauvegardes immuables afin de protéger leurs précieuses données contre la menace croissante des ransomwares. Associé à Veeam, ActiveScale permet d’interdire la suppression d’un objet ou d’un compartiment pendant une durée déterminée. Les données critiques sont ainsi sécurisées, tout en restant disponibles. La fonction de verrouillage des objets garantit la conformité aux réglementations et élimine les risques de perte de données en cas de suppression, de déplacement ou de chiffrement accidentel ou malveillant. De cette manière, les données sont conservées dans leur état d’origine.

Le stockage objets Quantum ActiveScale pour le Cloud privé offre des avantages uniques aux clients Veeam, parmi lesquels :

• Le placement dynamique des données (DDP, Dynamic Data Placement) et la réparation dynamique des données (DDR, Dynamic Data Repair), deux fonctions qui assurent la viabilité à long terme des données en utilisant la technologie d’erasure coding sur les disques.

• Un chiffrement de bout en bout et une prise en charge du verrouillage des objets pour sécuriser les données en transit et au repos.

• Une vaste expertise de la disponibilité et de la sécurité des données dans des secteurs tels que les sciences de la vie, l’audiovisuel, la santé et les services financiers.

• Une collaboration de longue date avec Veeam, notamment dans le cadre de la sauvegarde et de la réplication multiniveau vers les appliances DXi® de Quantum, entre sites, vers le Cloud et vers des librairies Scalar.