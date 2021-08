Quantum rachète le portefeuille et les actifs de surveillance de Pivot3

août 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce un accord visant l’acquisition du portefeuille et des actifs de vidéosurveillance de Pivot3, un pionnier dans le développement d’infrastructures hyperconvergées (HCI) et un leader des solutions logicielles intelligentes destinées aux marchés de la sécurité et de la surveillance. Avec cette acquisition, Quantum ajoute à son catalogue un portefeuille diversifié d’appliances de vidéosurveillance, d’enregistreurs vidéo réseau (NVR) et d’applications de gestion, ainsi qu’une plate-forme logicielle hyperconvergée en mode « scale-out », qui seront tous proposés dans la gamme Quantum VS-Series. Les produits Pivot3 viennent ainsi compléter la gamme actuelle de serveurs NVR, le système de fichiers StorNext™ et la solution de stockage objets ActiveScale™ de Quantum pour fournir une offre globale de surveillance et de sécurité couvrant aussi bien les déploiements modestes que ceux de plusieurs pétaoctets.

Points forts de l’acquisition

Prix d’achat de la transaction : environ 8,9 millions de dollars en numéraire et en actions.

Léger effet positif attendu de l’acquisition sur l’EBITDA jusqu’à la fin de l’exercice 2022.

Enrichissement du portefeuille de produits de vidéosurveillance avec des offres matérielles et logicielles qui seront proposées dans la gamme Quantum VS-Series.

Initiative qui s’appuie sur une réputation établie de qualité, des services et un support de classe internationale, ainsi qu’une solide chaîne logistique sur le marché de la vidéosurveillance.

Acquisition d’éléments de propriété intellectuelle essentiels en matière de stockage distribué, de placement des données, d’erasure coding et de qualité de service du stockage.

Plus de 500 nouveaux clients dans le domaine de la surveillance à l’échelle internationale, avec des déploiements critiques parmi les plus exigeants au monde (aéroports, transports en commun, casinos, éducation, villes intelligentes, etc.).

De nouveaux collaborateurs clés possédant une grande expertise des solutions de vidéosurveillance viendront gonfler les rangs des équipes actuelles d’ingénierie, de produits et de ventes.

Les nouveaux collaborateurs qui rejoignent Quantum seront rattachés à la division Marchés stratégiques, dirigée par Ross Fujii, directeur général. Les ventes relèveront de la responsabilité de Curt Wittich.

La transaction est soumise aux conditions de clôture usuelles, et les parties prévoient sa finalisation d’ici le 22 juillet 2021.