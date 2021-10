Quantum présente ActiveScale Cold Storage et • Une nouvelle gamme de services de stockage objets entièrement managés

octobre 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce deux innovations destinées aux entreprises qui génèrent, stockent et gèrent de gros volumes de données. Quantum présente ActiveScale Cold Storage, une nouvelle classe de stockage associant un logiciel avancé de stockage objets à une technologie de bande à grande échelle, qui assure le stockage sécurisé, haute durabilité et très économique des archives de données froides. En simultanée, Quantum propose une nouvelle gamme de services de stockage objets entièrement managés, qui permettent d’exploiter le cloud pour le stockage de données et d’accélérer la transformation numérique. Grâce à ces nouvelles offres, les entreprises peuvent réduire leurs coûts de stockage à froid de 80 %, garder le contrôle de leurs données les plus précieuses et libérer toute la valeur des données froides datant de plusieurs années et décennies sans coûts d’accès élevés.

La croissance massive des données entraîne le besoin d’une stratégie de stockage à froid

Avec la croissance exponentielle des données non structurées générées à l’échelle mondiale, le monde est entré dans une nouvelle ère des données. L’écart entre la croissance des données et les budgets de stockage se creuse, et on estime que 60 %1 des données générées sont « froides », c’est-à-dire des données inactives qui doivent être stockées, protégées et accessibles pendant des années ou des décennies en raison des exigences de conformité et de l’immense valeur qu’elles contiennent. Avec les architectures de stockage traditionnelles, la plupart des entreprises n’ont pas le budget, l’emplacement ou les ressources nécessaires pour traiter cette explosion de données, ce qui les oblige à des compromis opérationnels ou budgétaires.

Présentation d’ActiveScale Cold Storage : une nouvelle classe de stockage objets conçue pour les données froides

Pour relever ce défi pressant, Quantum présente ActiveScale Cold Storage, une nouvelle classe de stockage objets conçue pour les données froides, fondée sur des architectures à grande échelle et proposée en tant que service par Quantum. ActiveScale Cold Storage réunit un logiciel de stockage objets, un erasure coding bidimensionnel et le stockage sur bande Quantum Scalar, pour créer une nouvelle classe de stockage sécurisé, haute durabilité et très économique.

Avec l’introduction d’ActiveScale Cold Storage, ActiveScale assure haute durabilité, prix abordables et accessibilité. Les entreprises peuvent ainsi conserver leurs données pendant des années, voire des décennies, et libérer la valeur potentielle inhérente à leurs données en croissance permanente.

Voici les points forts d’ActiveScale Cold Storage :

• L’archive de stockage à froid la plus avancée du secteur, offrant des niveaux inédits de performance, de durabilité et d’efficacité de stockage : ActiveScale Cold Storage présente une série d’avantages techniques qui n’existent dans aucune autre solution du marché actuel, y compris le logiciel d’erasure coding bidimensionnel 2D EC (en attente de brevet) et l’architecture Quantum RAIL (Redundant Array of Independent Libraries) haute disponibilité en mode « scale-up » ou « scale-out ». Quantum 2D EC encode les données dans et entre les bandes, lecteurs de bande, librairies et data centers géorépartis, optimisant en simultanée les performances d’accès aux données, la durabilité des données et l’efficacité du stockage. Comme 2D EC utilise des codes de reconstruction locaux avec les lecteurs de bande, le système n’a besoin que d’une seule bande pour effectuer une restauration après presque tous les types d’erreurs de bande et de lecteur, et nécessite beaucoup moins de ressources matérielles pour écrire des objets sur la bande. Les écritures sont gérées sans impact sur les autres tâches du magasin d’objets, ce qui assure des performances et une disponibilité plus élevées qu’avec toutes les autres solutions de sauvegarde sur bande. De plus, la technologie Quantum 2D EC assure une meilleure durabilité des données avec moins de frais généraux, car il est possible de concevoir les archives de façon à permettre aux clients de perdre trois bandes (par exemple) sans perte de données et avec des frais généraux de 15 %. À l’inverse, les solutions concurrentes n’offrent qu’une protection en deux copies ou des règles d’erasure coding très limitées qui présentent un plus grand risque de perte de données et nécessitent davantage de matériel de stockage.

• Le cloud fait son entrée dans n’importe quel type de stockage de données : sur site, en data center tiers ou en environnement hébergé, avec des capacités de cloud hybride et de stockage réparti sur plusieurs sites : ActiveScale Cold Storage peut être déployé en tant que service entièrement managé dans le data center du client, dans un data center tiers ou dans un mélange des deux, afin de créer un stockage cloud hybride et géoréparti. L’architecture d’ActiveScale permet de déployer des infrastructures de stockage actives et froides sur un seul site, sur deux sites avec la réplication des données ou sur trois sites avec le placement dynamique des données (Dynamic Data Placement, DDP) 3GEO. Les compartiments de données peuvent également être migrés et répliqués entre ActiveScale et les environnements de cloud public pour prendre en charge les environnements de cloud hybride.

• Une solution qui utilise les classes de stockage S3 Standard et S3 Glacier pour une compatibilité étendue avec les applications d’éditeurs de logiciels indépendants : ActiveScale Cold Storage utilise les API AWS S3, la classe de stockage Glacier et les règles de cycle de vie pour stocker, migrer et restaurer des objets vers et depuis l’archive de données froides. Les applications et services qui utilisent la classe de stockage AWS S3 Glacier peuvent tirer parti de la même API pour lire et écrire des données dans ActiveScale Cold Storage. Il s’agit notamment d’applications telles que le système de fichiers Quantum StorNext, le logiciel de gestion de ressources Quantum CatDV, les principales applications de sauvegarde, de nombreuses applications de gestion et d’archivage de données, etc. Cette nouvelle offre s’appuie sur l’écosystème robuste d’applications certifiées Quantum ActiveScale, ce qui permet aux clients de bénéficier de nombreuses options de migration de données vers le stockage à froid.

• Des classes de données actives et froides offrant une évolutivité illimitée et indépendante : ActiveScale Cold Storage est basé sur le logiciel de stockage objets ActiveScale, qui offre une évolutivité illimitée des classes de données actives et froides dans un seul espace de nommage, à des niveaux de disponibilité constants et avec des performances à grande échelle sans rééquilibrage. Aucun autre système de magasin d’objets du marché n’offre les niveaux d’évolutivité, de durabilité et de flexibilité de cette solution.

• Une réduction de 80 % des coûts liés aux données froides grâce à l’utilisation de la technologie de bande à grande échelle dans l’entreprise : ActiveScale Cold Storage est basé sur la solution de stockage sur bande Quantum Scalar, offrant à la fois haute densité et faible coût. En d’autres termes, cette solution tire parti de la même technologie que celle utilisée par les principaux fournisseurs de stockage dans le cloud comme base de leurs services de stockage à froid. Les bandes sont beaucoup moins chères que les disques, et consomment beaucoup moins d’énergie (alimentation et refroidissement) qu’un data center. C’est pourquoi cette technologie est très appréciée pour l’archivage de données à long terme. ActiveScale Cold Storage réunit un logiciel avancé de stockage objets, un erasure coding bidimensionnel et du matériel de stockage sur bande en rack haute densité qui intègre de nombreuses innovations issues de l’archivage sur bande volumineux et à grande échelle. Ces systèmes de stockage sur bande Quantum incluent des avancées fondamentales en termes de facilité de maintenance des composants, peuvent être déployés rapidement dans des configurations modulaires, et sont surveillés 24 h/24 et 7 j/7 à l’aide du logiciel AIOps utilisé pour gérer plus de 30 exaoctets de stockage sur bande dans des centaines de data centers à travers le monde.

Nouveaux services de stockage objets : exploiter le cloud dans n’importe quel stockage de données et accélérer la transformation numérique

Pour fournir cette technologie de manière simple et abordable en tant que service entièrement managé, Quantum lance une nouvelle gamme de services de stockage objets. Ces services fournissent des solutions évolutives de stockage dans le cloud privé et hybride pour les ensembles de données actifs et archivés, allant du pétaoctet à l’exaoctet. Quantum introduit deux classes de service, l’une pour les données actives et l’autre pour les données froides, selon un modèle simple de tarification tout compris à deux niveaux, expliqué ci-dessous.

Ces services sont fournis efficacement grâce à un mélange d’expertise et de technologie Quantum, comme le logiciel AIOps Cloud-Based Analytics (CBA) et la plate-forme de prestation de services lancée récemment, MyQuantum. À l’heure actuelle, le logiciel CBA est utilisé pour surveiller des milliers de systèmes dans le monde, capturer des données de télémétrie et utiliser l’analytique prédictive afin de faciliter la maintenance des systèmes et de limiter les temps d’arrêt. Il sera utilisé par l’équipe Services de Quantum pour aider à fournir ces services, et les partenaires et clients pourront eux aussi y accéder pour surveiller leur environnement.

Les clients peuvent accéder à ce logiciel AIOps en se connectant à MyQuantum, un portail en ligne avancé est conçu pour eux, qui facilite les interactions présentes et à venir avec les produits et services Quantum. Grâce à ce portail unique, les clients peuvent gérer facilement leurs produits et contrats de bout en bout, y compris l’enregistrement des produits, la mise à jour vers les dernières versions, les demandes d’assistance et leur gestion, le téléchargement d’essais, de démos et d’achats, et le renouvellement de contrats. Les clients qui s’abonnent à ces services de stockage objets entièrement managés accéderont à un tableau de bord résumant leur activité de compte et leurs statistiques système.