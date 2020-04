Quantum nomme James Mundle en tant que responsable pour son réseau de partenaires

avril 2020 par Marc Jacob

Quantum Corp. annonce la nomination de James Mundle au poste de Global Channel Chief. À ce poste critique, Mundle pilotera la stratégie mondiale de Quantum concernant ses partenaires, ainsi que les programmes associés et leur exécution, tout en étant le représentant exécutif de la société pour les revendeurs de Quantum dans le monde. Il rejoint Quantum au moment où l’entreprise étend son leadership dans le stockage des données vidéo et données non structurées à travers les acquisitions récentes du logiciel de stockage d’objets ActiveScale™ de Western Digital, ainsi que du code source du logiciel de stockage de données de la start-up Atavium, tout en capitalisant sur ses atouts dans la protection des données et l’archivage.

Mundle apporte à Quantum plus de 35 ans d’expérience dans le pilotage de stratégies et programmes partenaires dans des sociétés de solutions de stockage et de solution cloud. Plus récemment, il a été Vice President of Worldwide Channel Programs chez VEEAM. Avant de travailler pour VEEAM, il a été Vice President of Worldwide Channel Sales pour la division Cloud Systems and Solutions de Seagate. Avant cela encore, il a occupé des postes de plus en plus élevés pendant 10 ans chez Hewlett Packard Enterprise, et a piloté son activité stockage et services standard aux Amériques.

L’apport de l’expérience métier de Mundle pour développer le chiffre d’affaires et la portée mondiale de Quantum à travers son réseau de partenaires constitue une autre étape de la transformation de l’entreprise. Cela accélérera davantage l’évolution de Quantum vers de nouvelles architectures de type software-defined, cloud hybride et multi-cloud, ainsi que vers des modèles d’activité sous forme de services et d’abonnements récurrents.