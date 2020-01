Quantum lance une solution de protection hors ligne hautement sécurisée contre les ransomwares

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Simples et faciles à mettre en œuvre, ils protègent les données critiques hors ligne contre les attaques de ransomware. Chaque pack de protection prédéfini comprend toutes les fonctions de sécurité nécessaires pour affronter les ransomwares avec sérénité. Combinant la fonction Active Vault exclusive de Quantum, un chiffrement de qualité militaire et la technologie WORM (Write Once Read Many), les packs de protection contre les ransomwares créent une copie de sauvegarde hors ligne hautement sécurisée des données. Ce lancement témoigne de l’engagement de Quantum à innover pour préserver et protéger les précieuses données de ses clients.

Protection des données critiques à l’aide d’une copie hors ligne

Ligne de défense éprouvée contre les ransomwares, la bande a démontré sa capacité à résister aux cyberattaques modernes. Alors que la plupart des entreprises sauvegardent régulièrement leurs données sur disque, un virus de ransomware qui cible les systèmes de sauvegarde peut rester à l’état latent sur le réseau sans être détecté, puis s’activer et se propager ensuite à l’ensemble de l’environnement de sauvegarde. Le ransomware peut alors infecter les données sur disque, y compris les copies répliquées et même celles résidant dans le Cloud.

Le stockage et la protection des données hors ligne présentent des avantages considérables. Une fois le disque compromis, le stockage des données critiques sur une partition hors ligne sécurisée sur site au sein de la librairie réduit la complexité liée à la restauration d’un environnement de production à partir du Cloud et élimine les frais de sortie. Compte tenu de la capacité actuelle des bandes, le stockage hors ligne constitue la méthode la plus économique d’archivage à long terme des données.

Les packs Quantum de protection contre les ransomwares sont sécurisés et profitent des fonctions intelligentes fournies par la couche logicielle Active Vault. Des mises à jour de protection logicielle intelligente sont également disponibles pour les clients actuels des librairies.

Avantages du stockage sécurisé au sein de la librairie

Exclusivité des librairies Scalar de Quantum, la fonction Active Vault tire parti de la nature hors ligne intrinsèquement sécurisée de la bande pour créer un espace de stockage totalement « isolé » au sein de la librairie. Les administrateurs peuvent définir des règles pour déplacer les bandes de la partition reliée à l’application de sauvegarde vers une partition Active Vault, c’est-à-dire une zone logique au sein de la librairie. Ni la partition ni les périphériques ne sont connectés au réseau. Aucune autre librairie n’est actuellement équipée d’un tel espace de stockage sécurisé des bandes. Cette caractéristique unique des librairies Scalar permet aux clients de conserver une copie ultrasécurisée et totalement hors ligne des données, sans aucune manipulation des bandes.

Les packs Quantum de protection contre les ransomwares se déclinent en trois versions pouvant accueillir jusqu’à 200 To de données pour les configurations de plus faible capacité et jusqu’à 2 Po pour celles de plus grande capacité. Les licences logicielles et les services sont inclus, et le prix des packs de protection est plus concurrentiel que celui des solutions personnalisées.