Quantum lance StorNext® 7

novembre 2020 par Marc Jacob

Quantum Corp. annonce le lancement de la toute dernière version de son système de fichiers parallèles primé, StorNext 7, avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Pools de systèmes de fichiers permettant d’automatiser le placement des données sur les disques NVMe et HDD, pour les charges de travail à haut débit et à faible latence. La toute nouvelle version de StorNext est en outre beaucoup plus simple à utiliser, grâce à une interface utilisateur repensée et plus intuitive. Le système de fichiers StorNext 7 est un ajout important au nouveau portefeuille de solutions Quantum permettant de classifier, gérer et protéger les données non structurées tout au long de leur cycle de vie. Il s’agit également d’une nouvelle étape dans la volonté de Quantum de devenir le premier fournisseur de services de stockage et de données pour les données vidéo et non structurées, en particulier utilisées dans les workflows vidéo.

Optimisation de l’utilisation des disques NVMe grâce aux pools de systèmes de fichiers StorNext

Les entreprises qui ont besoin d’ingérer et de traiter des vidéos, des images numériques et d’autres grands ensembles de données non structurées se tournent de plus en plus vers le stockage NVMe en raison de ses performances de très loin supérieures à celles des disques SSD et HDD traditionnels. En intégrant le stockage NVMe, l’environnement de systèmes de fichiers StorNext permet de bénéficier d’un débit plus élevé pour la lecture, l’ingestion rapide de grands ensembles de données et l’amélioration du traitement, du montage et de l’analyse de vidéos et d’autres formes de données non structurées. NVMe donne également les moyens aux clients de récupérer un précieux espace au sein de leur datacenter en remplaçant leurs racks de stockage HDD par des serveurs de stockage NVMe compacts.

Désormais disponible dans StorNext 7, la fonctionnalité Pools de systèmes de fichiers StorNext permet aux administrateurs de définir des pools NVMe, SSD et HDD au sein de leur système de fichiers, et de créer des règles pour déplacer de manière automatique des fichiers et des dossiers entre ces différents pools. Le transfert des fichiers entre pools est ainsi plus fluide, pour des performances accrues et un coût global moindre.

Quantum continue de développer son offre grâce à StorNext. En mai, la société a introduit StorNext 6.4 sur le marché, avec des améliorations portant notamment sur les objets autodescriptifs qui permettent de rendre le contenu Cloud plus accessible et d’améliorer la rapidité de restitution des données résidant dans de grands magasins d’objets. La fonctionnalité Pools de systèmes de fichiers s’appuie sur ces spécificités pour offrir une gestion plus efficace des données.

Configuration et gestion facilitées

StorNext 7 met à disposition un éventail étendu d’API de services Web, qui révolutionnent la recherche de métadonnées, l’automatisation des transferts de données et la configuration et la gestion des systèmes de fichiers. Grâce à sa toute nouvelle interface utilisateur, la solution StorNext est en outre significativement plus simple à utiliser et à gérer.

Modèle simplifié de licences basé sur la capacité

StorNext 7 est disponible via un modèle simplifié de licences basé sur la capacité qui permet de mieux faire correspondre les services logiciels à la valeur client. La solution StorNext 7 est disponible pour devis dès à présent et sera commercialisée d’ici la mi-décembre.