Quantum lance Scalar® Ransom Block

novembre 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation annonce ses dernières innovations en matière de protection contre les ransomwares et autres formes de cyberattaques. Fonctionnalité inédite des systèmes de bandes Scalar® de Quantum, Quantum Scalar® Ransom Block prévient l’accès aux données sur le réseau et leur compromission. Cette solution en attente de brevet crée une barrière physique entre les données stockées sur bande et chaque appareil connecté au réseau, y compris le système de bandes robotisé, comme le montre cette courte vidéo.

La fonctionnalité Ransom Block peut être lancée à distance, ne requiert aucune manipulation manuelle des bandes et empêche l’accès aux données sur le réseau même si la librairie est piratée, tout en permettant aux clients d’auditer la librairie pour s’assurer que leurs données sont en parfaite sécurité.

Quantum Scalar® Ransom Block s’appuie sur un concept simple et unique pour créer une barrière physique entre les données stockées sur bande et le système de bandes robotisé connecté au réseau.

Protégez vos données sur bande contre les attaques avec Quantum Scalar® Ransom Block

Les cybermenaces ne laissent aucun répit aux entreprises. Les données sont chiffrées, volées, puis exposées sur le Dark Web. Dans une récente enquête menée par le cabinet d’analystes Enterprise Strategy Group (ESG) auprès de plus de 300 responsables informatiques et métiers, deux personnes interrogées sur cinq déclarent que leur société a subi des attaques par ransomware réussies, plus de 80 % des entreprises ayant payé la rançon pour récupérer leurs données[1]. Le piratage d’un réseau par un ransomware peut avoir des répercussions financières considérables, avec des risques d’arrêt de systèmes critiques, de perte de revenus et d’atteinte à la réputation. Les systèmes de bandes sont un élément essentiel d’une stratégie globale visant à protéger les données et à assurer leur restitution rapide en cas d’attaque par ransomware. Les systèmes de stockage sur bande sont intrinsèquement plus sécurisés que ceux composés de disques durs ou flash (SSD), car les données conservées sur bande ne sont pas connectées au réseau. Néanmoins, la librairie elle-même étant reliée au réseau, il existe toujours un risque de piratage à distance dans le cas peu probable où la librairie serait compromise. Pour faire face à ce risque de manière simple et automatisée, Quantum a conçu la fonctionnalité Scalar® Ransom Block.

Mode de fonctionnement de Ransom Block

Les bandes stockées dans la librairie résident à l’intérieur d’un magasin. Le mécanisme Quantum en attente de brevet éjecte partiellement le magasin pour que les bandes ne puissent pas être sélectionnées par le robot tant qu’un opérateur ne réinsère pas physiquement le magasin. Comme ce dernier n’est que partiellement éjecté, le lecteur de codes-barres du robot peut toujours lire le code-barres des bandes, ce qui laisse aux administrateurs système la possibilité d’effectuer des audits périodiques du système de bandes pour vérifier si les bandes sont toujours présentes.

Les bandes restent inaccessibles jusqu’à ce qu’un opérateur disposant d’un accès physique à la librairie réinsère le magasin. Les systèmes de bandes peuvent être entreposés dans des data centers sécurisés accessibles par badge.

Quantum a par ailleurs introduit la fonction Logical Tape Blocking, qui permet aux administrateurs d’utiliser des commandes logicielles pour empêcher le chargement de bandes dans un lecteur lors du remplissage du magasin, c’est-à-dire avant son éjection. Bien qu’il s’agisse d’un mécanisme de blocage logiciel, et non physique, cette nouvelle fonctionnalité réduit encore la fenêtre de risque jusqu’au lancement de Ransom Block.

Les dernières innovations s’inscrivent dans un framework de sécurité global Dernières innovations en date, Ransom Block et Logical Tape Blocking font partie d’un framework de sécurité global qui place les librairies Scalar® parmi les systèmes de stockage sur bande les plus sécurisés du marché.

Les systèmes de bandes Scalar® de Quantum présentent de nombreuses caractéristiques uniques2, notamment :

• Scalar® Ransom Block et Logical Tape Blocking assurent la sécurité des données stockées sur bande, même en cas de piratage à distance.

• Scalar® Active Vault permet de transférer les bandes vers une partition de coffre-fort sécurisée et isolée au sein de la librairie. Déconnectée du réseau, cette partition n’est pas visible par les applications ni le réseau.

• Les alertes de sécurité des médias Scalar® préviennent l’administrateur en cas de retrait, prévu ou non, des médias de la librairie.

• L’authentification multifacteur peut être appliquée aux connexions administrateur et utilisateur. Elle offre une sécurité supplémentaire pour le contrôle des accès.

Ces solutions uniques font partie du framework de sécurité Scalar® de Quantum, un framework de sécurité complet qui comprend plus de 25 fonctionnalités et caractéristiques. Il offre différents avantages, comme le contrôle des accès au système, la surveillance du système et la détection des événements, la sécurité et le chiffrement des données, ainsi que des fonctionnalités exclusives de cyberprotection et d’intégrité des données.

Le framework de sécurité Scalar® de Quantum est un ensemble complet de fonctionnalités et de caractéristiques qui placent les librairies Scalar parmi les systèmes de stockage sur bande les plus sécurisés du marché. Les fonctionnalités présentées en orange sont une exclusivité des systèmes de bandes Scalar® de Quantum.

Prix et disponibilité Les solutions Ransom Block et Logical Tape Blocking devraient être disponibles sur les nouvelles librairies Scalar® i6 et Scalar® i3 en décembre 2021. Les autres fonctionnalités du framework de sécurité Scalar® de Quantum sont d’ores et déjà disponibles. Certaines sont vendues séparément et elles ne sont pas toutes disponibles sur l’ensemble des modèles. Pour plus d’informations sur Quantum Scalar® Ransom Block, Logical Tape Blocking et la gamme complète de produits de stockage sur bande Scalar® de Quantum.