Quantum étend son leadership sur le marché de l’archivage hyperscale avec le lancement d’un nouveau système de stockage sur bande à grande échelle

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Cette innovation aide les hyperscalers et les fournisseurs de services Cloud à créer et à gérer des infrastructures Cloud de plusieurs exaoctets

Quantum Corporation (NASDAQ : QMCO) a annoncé aujourd’hui la mise à disposition du Scalar i6H, un nouveau système de stockage sur bande conçu pour les environnements d’archivage hyperscale. Ce système modulaire, conçu en collaboration avec certains des plus grands hyperscalers du monde, est désormais à la disposition des sociétés et entreprises du Web qui souhaitent créer des Clouds privés. Le Scalar i6H offre une densité de stockage de premier plan et établit une nouvelle norme en termes de facilité d’utilisation des bandes. Il peut être expédié entièrement assemblé dans un rack, ses composants sont réparables et remplaçables par le client, et les techniciens ne possédant aucune expertise en matière de bandes peuvent facilement gérer de nombreux systèmes à grande échelle. En outre, le Scalar i6H offre des fonctions antiransomwares uniques, telles que Scalar Ransom Block, pour la création de Clouds privés cyber-résilients. Ce produit est la dernière d’une série d’innovations récentes qui renforcent la position de leadership de Quantum dans la création et la gestion d’infrastructures Cloud hyperscale destinées à l’archivage, au stockage à froid et à la protection des données.

Le Scalar i6H améliore la densité et la facilité de maintenance, et offre des fonctionnalités supplémentaires permettant de répondre aux besoins hyperscale

Il a été conçu pour les archives hyperscale, avec des caractéristiques et des avantages uniques, notamment :

Une densité de stockage hors pair : le Scalar i6H offre la meilleure densité de stockage de sa catégorie, ce qui limite l’empreinte physique des bandes, réduit l’espace au sol dans les datacenters et offre un coût total de possession bas.

Un nouveau standard pour la facilité d’utilisation des bandes : le Scalar i6H améliore les SLA grâce à sa conception simplifiée et à son modèle de service où tous les composants sont remplaçables par le client. Des composants tels que ceux du système robotique peuvent être remplacés d’une simple pression sur un bouton.

Des options de déploiement modulaires et flexibles, par exemple l’expédition en rack : le Scalar i6H est déployé un rack à la fois, ce qui rend facilite et accélère le déploiement de la capacité de bande à mesure que les grandes archives s’accroissent. Les hyperscalers et entreprises disposent ainsi d’options plus flexibles sur le mode et le lieu de déploiement des bandes, le but étant que le processus, de l’expédition à la mise en fonctionnement en passant par l’installation, se déroule en moins d’une heure. En outre, le rack peut accueillir des serveurs supplémentaires pour exécuter des logiciels susceptibles de fournir de nouveaux moyens d’accéder aux bandes pour le stockage et l’archivage en Cloud privé à grande échelle.

Une conception écologique hautement efficace : les alimentations certifiées 80 PLUS réduisent les coûts d’alimentation et de refroidissement.

En plus de ses caractéristiques uniques, le Scalar i6H comprend également des fonctions logicielles disponibles sur d’autres systèmes Scalar de Quantum, notamment :

Fonctions de protection contre les ransomwares et de création d’archives cyber-résilientes telles que Active Vault, Logical Tape Blocking et Scalar Ransom Block, la fonction primée qui crée une barrière physique entre les bandes de données et le système de bandes robotisé, ce qui fournit une couche ultime de sécurité

Surveillance en continu de centaines de systèmes sur bande, en connexion avec le logiciel Cloud-Based Analytics (CBA) de Quantum

Fonctions de sécurité supplémentaires telles que l’authentification multifacteur, le chiffrement des données et la gestion des clés, qui font partie d’un framework de sécurité complet

Vérification périodique de l’intégrité des bandes grâce à l’analyse des bandes basée sur des politiques Scalar EDLM (Extended Data Lifecycle Management)

Diagnostics et supervision du système proactifs

Suite complète de services Web RESTful pour la gestion du système

Quantum RAIL offre une architecture plus modulaire et hautement disponible pour les Clouds privés

Les systèmes Scalar i6H sont déployés un rack à la fois, ce qui permet de déployer plus rapidement et plus facilement de nouvelles capacités de bande au fur et à mesure que les archives s’accroissent. L’architecture Quantum RAIL (Redundant Array of Independent Libraries) est un moyen modulaire de créer de grands Clouds privés. Plutôt que de stocker des dizaines de milliers de bandes dans un seul système, les entreprises peuvent constituer des archives sur bande de manière « évolutive », en ajoutant un par un des systèmes sur bande modulaires, ce qui permet d’accélérer et de faciliter le déploiement de nouvelles capacités de bande à mesure que les archives s’accroissent.

Cela signifie également que la capacité de bande peut être déployée de manière non contiguë, ce qui donne aux hyperscalers et autres grandes entreprises davantage de flexibilité concernant le lieu de déploiement des bandes pour le stockage à froid sécurisé des données. Combinée à un logiciel d’erasure coding intelligent qui peut écrire des objets sur plusieurs systèmes de bandes, comme le logiciel d’erasure coding bidimensionnel breveté introduit avec ActiveScale Cold Storage, l’architecture RAIL permet à ces services de grande envergure de fournir un stockage sécurisé, hautement durable et très économique pour l’archivage de données froides.