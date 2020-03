Quantum entérine l’acquisition des activités de stockage objets ActiveScale de Western Digital

mars 2020 par Marc Jacob

Quantum Corporation a entériné l’acquisition des activités de stockage objets ActiveScale™ de Western Digital Technologies, Inc., une filiale de Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC). Ce rachat renforce la position de leader de Quantum dans le domaine du stockage et de la gestion du contenu vidéo et autres données non structurées selon une approche software-defined.

L’intégration de la gamme ActiveScale est un moyen pour Quantum d’enrichir son portefeuille avec des logiciels de stockage objets et une technologie d’erasure coding, lui permettant ainsi de développer son offre de produits sur le marché du stockage objets. Le stockage objets s’impose comme une réponse efficace à la croissance exponentielle du contenu vidéo et d’autres formes de données non structurées. Ce contenu nécessite une capture et un traitement ultrarapides (généralement à l’aide d’un système de fichiers tel que StorNext® de Quantum), puis est conservé pendant des années, voire des décennies. Ces données non structurées comprennent notamment les vidéos et les images utilisées pour le divertissement, la surveillance et la sécurité, mais aussi dans le cadre des activités marketing et de formation. Avant cette acquisition, cela faisait plus de cinq ans que Quantum vendait et assurait le support de la gamme de produits de stockage objets ActiveScale.