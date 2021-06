Quantum collabore avec Supermicro

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

De cette manière, clients, revendeurs et intégrateurs de Supermicro pourront se procurer un logiciel de stockage objets software-defined évolutif pour gérer et monétiser des quantités massives de données non structurées.

Avec le vaste réseau de revendeurs et d’intégrateurs système de Supermicro, le logiciel de stockage objets ActiveScale de Quantum est désormais disponible dans le monde entier.