Quantum annonce un accord visant l’acquisition des activités ActivScale de Western Digital

février 2020 par Marc Jacob

Quantum Corporation a signé un accord avec Western Digital Technologies, Inc., filale de Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC), en vue d’acquérir ses activités de stockage objets ActiveScale™. La ligne de produits et les talents d’ActiveScale apportent à la gamme Quantum des logiciels de stockage objets et une technologie d’erasure coding, permettant ainsi à l’entreprise de s’implanter encore davantage sur le marché du stockage objets. Cette acquisition prouve l’engagement de Quantum en matière d’innovation et de croissance et renforce son rôle de leader dans le domaine du stockage et de la gestion des données vidéo et non structurées suivant une approche software-defined. Quantum et Western Digital s’engagent à assurer une transition fluide pour leurs clients et leurs intervenants clés. Suite à la signature, Quantum offrira en effet une assistance continue pour les produits ActiveScale et l’entreprise promet en outre d’investir dans la gamme de produits ActiveScale et de l’améliorer.

La transaction devrait être conclue d’ici le 31 mars 2020, sous réserve du respect des modalités de clôture usuelles. Les aspects financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Quantum anticipe un impact financier initial neutre ou légèrement relutif de la transaction sur les activités commerciales actuelles. Ces informations pourront être affinées lors de la publication des résultats financiers du 4e trimestre 2020.

Le stockage objets et l’erasure coding : deux technologies clés pour la gestion des jeux de données vidéo et non structurés

Les données vidéo, ainsi que les autres formes de données non structurées, connaissent actuellement une croissance exponentielle dans tous les secteurs d’activité. D’après les prévisions d’IDC, ces données devraient représenter plus de 80 % de l’ensemble des données à l’échelle mondiale d’ici 2022*. Ces données non structurées incluent notamment les vidéos et les images utilisées pour le divertissement, la surveillance et la sécurité, mais aussi à des fins d’activités marketing ou de formation. De plus, les secteurs tels que la recherche en génomique, les systèmes avancés d’aide à la conduite, l’exploration géospatiale, et bien d’autres encore, génèrent d’importants volumes de données similaires. Ce contenu nécessite une capture et un traitement ultrarapides (généralement effectués à l’aide d’un système de fichiers comme StorNext®) avant d’être conservé pendant des années, voire des décennies.

Les logiciels de stockage objets disposent d’un certain nombre d’attributs qui les rendent particulièrement adaptés à un large éventail de jeu de données :

• Évolutivité extrême : stockez, gérez et analysez des milliards d’objets avec plusieurs exaoctets de capacité.

• Durabilité et disponibilité élevées : grâce aux technologies de protection par erasure coding, le stockage objets ActiveScale offre jusqu’à 99,99999999999999999 % de durabilité des données.

• Simplicité de gestion à grande échelle : étant donné que le stockage objets dispose d’un espace de nommage plat (et non d’une structure de système de fichiers hiérarchisée), il est beaucoup plus simple d’y gérer des milliards d’objets et des centaines de pétaoctets de capacité que dans un stockage traditionnel lié à un réseau. Cela permet de réduire les dépenses d’exploitation.