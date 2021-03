Quand la sécurité des données rime avec solidarité

mars 2021 par Inspeere

Il n’y a pas un jour où l’actualité ne relaye pas une attaque cybercriminelle par rançongiciels. Le phénomène s’amplifie et concerne tous les types d’organisation : collectivités, entreprises, hôpitaux... Récemment un incendie a touché un important data center provoquant la perte de données pour des milliers de structures.

Au cœur de cette double problématique, la centralisation des données est remise en cause par la start-up Inspeere. « Placer ses sauvegardes dans un centre de données a pour effet de les fragiliser soit en suscitant une forte appétence des hackeurs, soit en s’exposant aux sinistres comme celui subit par l’incendie d’OVH », explique Michaël Ferrec, co-fondateur d’Inspeere. Les deux fondateurs d’Inspeere Olivier Dalle, maître de conférences à l’Université de Côte d’Azur, et Michaël Ferrec entrepreneur, n’ont pas attendu ces évènements pour mettre au point une technologie de sauvegarde de données innovante et misant sur la décentralisation. « Nos clients détiennent un serveur (Datis Box), adapté à la taille de leur entreprise. Les données y sont compressées, cryptées, fragmentées avant d’être dispersées avec redondance chez d’autres clients d’Inspeere. La sauvegarde est interne et externe », garantit Olivier Dalle.

Cybersécurité et responsabilité

La stratégie d’Inspeere s’appuie sur la solidarité, l’écoresponsabilité et le contrôle des données. « Pour beaucoup de nos clients, c’est un acte militant. Ils souhaitent adopter une solution alternative qui leur garantit : la confidentialité, la sécurité́ et la souveraineté des données », complète Michaël Ferrec. En se passant de data center énergivores, les clients de la jeune société participent également à limiter l’impact environnemental de leur sauvegarde informatique. L’entreprise a lancé son offre commerciale en automne dernier en direction des fournisseurs informatiques pour intégrer la solution auprès des entreprises.