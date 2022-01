Qualys révèle une vulnérabilité sévère qui affecte toutes les distributions Linux

janvier 2022 par Qualys

Le directeur du Lab Qualys déclare : « Nous continuons de dire que chaque nouvelle vulnérabilité sévère est un « coup de semonce », mais, dans les faits la communauté ne réagit pas. Pourtant, à l’ère des vulnérabilités Log4Shell, SolarWinds, MSFT Exchange, etc., il est essentiel que ces dernières soient rapportées de manière responsable et que, face à tel niveau de sévérité, elles soient corrigées et atténuées sans délai. »

Divulgation de cette vulnérabilité pas à pas :

• Information technique :

o Polkit (anciennement PolicyKit) est un programme qui permet de contrôler les privilèges système sur les systèmes d’exploitation de type Unix.

o Il permet aux processus non privilégiés de communiquer de manière organisée avec les processus privilégiés.

o polkit peut aussi être utilisé pour exécuter des commandes avec des privilèges élevés à l’aide de la commande pkexec suivi de la commande à exécuter (avec une permission racine).

• Impact :

o Connue de toute la communauté depuis plus de 12 ans, cette vulnérabilité affecte toutes les versions de pkexec depuis sa toute première version qui remonte à mai 2009.

o S’il exploite cette vulnérabilité dans sa configuration par défaut, un utilisateur dépourvu de privilèges peut obtenir des privilèges racine complets sur un serveur vulnérable.

o Cette vulnérabilité est extrêmement grave car elle affecte toutes les principales distributions Linux et qu’elle est facilement exploitable, raison pour laquelle l’équipe de chercheurs Qualys ne publie pas l’exploit associé.

o Les chercheurs en sécurité Qualys ont pu, de manière indépendante, vérifier cette vulnérabilité, développer un exploit et obtenir des privilèges racine complets sur des installations par défaut de Ubuntu, Debian, Fedora et CentOS.

D’autres distributions Linux sont vulnérables de la même manière et probablement exploitables.

• Atténuation : Vu l’ampleur de la surface d’attaque de cette vulnérabilité à la fois sur des systèmes d’exploitation Linux et non Linux, Qualys recommande aux utilisateurs d’appliquer immédiatement les correctifs disponibles pour cette vulnérabilité. Les clients Qualys actifs peuvent rechercher la CVE-2021-4034 dans la base de connaissances des vulnérabilités pour localiser tous les identifiants QID et les actifs sensibles à cette vulnérabilité.