Qualys propose une solution gratuite pour aider les entreprises à sécuriser en un clic leurs collaborateurs en télétravail

mars 2020 par Marc Jacob

Qualys, Inc. annonce une solution Cloud de protection des points d’extrémité distants de ses clients gratuite pendant 60 jours, qui permettra aux équipes informatiques et de sécurité de protéger les ordinateurs des collaborateurs en télétravail.

Pour activer ce service gratuit pendant 60 jours, rendez-vous sur www.qualys.com/remotepatching/

Le service sera disponible dans un premier temps pour les clients Qualys puis pour les autres entreprises en fonction de leur date d’inscription.

Grâce à cette solution Qualys les équipes en charge de la sécurité peuvent utiliser l’agent Cloud léger de Qualys pour :

Actualiser l’inventaire de tous leurs points d’extrémité distants et des applications exécutées sur ces derniers

Avoir une vue en temps réel de toutes les vulnérabilités critiques qui impactent le système d’exploitation et des applications qui posent un risque à ces équipements

Corriger ces systèmes à distance en quelques heures seulement depuis le Cloud et en un clic, sans consommer la bande passante limitée des passerelles VPN

Avoir une visibilité de l’hygiène des équipements en suivant les problèmes de configuration courants qui exposent les points l’extrémité à des exploits

Une protection gratuite des points d’extrémité distants avec tableaux de bord dynamiques qui affichent l’inventaire des équipements distants et la répartition des clients VPN pour localiser les clients VPN qui ne sont pas à jour et identifier les points d’extrémité distants non réinitialisés après le déploiement de correctif. [cliquer pour agrandir l’image]

En résumé, grâce à cette solution de protection à distance fournie gratuitement depuis le Cloud par Qualys, l’équipe chargée de la sécurité a une visibilité instantanée et continue des ordinateurs distants et peut localiser facilement les patches manquants et les déployer depuis le Cloud pour résoudre des vulnérabilités critiques. Les patches sont fournis en toute sécurité directement depuis les sites Web et les réseaux de diffusion de contenu des éditeurs pour garantir un impact minimum voire nul sur la bande passante externe d’un VPN.

Si en tant que client Qualys vous utilisez déjà l’agent Cloud de Qualys, ces systèmes peuvent être activés facilement pour déployer des patches via la plateforme Qualys Cloud Platform sans intervenir physiquement sur les systèmes clients. Il est également possible de déployer un agent Qualys léger sur les ordinateurs distants.

« En ces temps de crise, l’ensemble de l’équipe Qualys veut soutenir et offrir une véritable solution qui permettra aux entreprises d’assurer la sécurité à la fois des ordinateurs de l’entreprise et des terminaux personnels, » déclare Philippe Courtot, Chairman et CEO de Qualys. « Grâce à cette offre déployée dans le Cloud, les entreprises pourront évaluer en temps réel l’état de leur sécurité et de leur conformité et corriger à distance les équipements de leurs collaborateurs en un clic. »

Remarque importante :

La version initiale prend en charge les correctifs à partir de Microsoft Windows 7. Le déploiement de correctifs pour les Mac ainsi que l’ajout d’une fonctionnalité de détection et de protection contre les malware seront bientôt disponibles.