Qualys étend son partenariat avec Armor pour garantir la conformité et la supervision des clouds publics

novembre 2020 par Marc Jacob

Qualys, Inc. annonce qu’Armor, éditeur mondial de logiciels de sécurité protégeant les charges de travail dans les environnements cloud publics, hybrides et privés, intégre l’application Qualys CloudView, qui comprend Cloud Inventory et Cloud Security Assessment, à Armor Anywhere, une plateforme de sécurité cloud à la pointe du marché.

Associée au service Cloud Security Posture Management (CSPM), Armor Anywhere permet aux entreprises d’inventorier et d’évaluer en permanence la sécurité et la conformité de leurs services cloud publics par rapport aux benchmarks du marché et aux obligations réglementaires dont NIST, FEDRAMP et CIS.

L’application Qualys CloudView étend la relation de Qualys avec Armor. Les agents Qualys Cloud sont embarqués et pleinement intégrés à la plateforme Armor pour faciliter la découverte et l’inventaire des actifs, ainsi que l’évaluation des vulnérabilités, dont des contrôles de la configuration, la hiérarchisation des menaces et la détection des patchs. Cette intégration assure désormais la conformité et la supervision des charges de travail dans le cloud public pour les clients Armor.