Qualys annonce la disponibilité de sa solution révolutionnaire de gestion des vulnérabilités VDMR® pour mi-mars 2020

février 2020 par Marc Jacob

Qualys, Inc. est en train de finaliser la disponibilité générale de VDMR®, sa toute dernière solution de gestion, de détection et de réponse aux vulnérabilités.

Qualys VMDR est une application Cloud tout-en-un qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des vulnérabilités pour les environnements sur site, les points d’extrémité, le Cloud, les conteneurs, les applications Web ainsi que pour les environnements OT et IoT, ce qui permet aux entreprises de pouvoir réagir plus vite aux menaces et de prévenir les failles. Le déploiement de cette application Cloud est aisé et les tarifs sont calculés d’après le nombre d’actifs à gérer, ce qui permet de la dimensionner facilement.

À l’occasion de la disponibilité générale de VMDR, Qualys proposera aussi à l’ensemble de ses clients une version baptisée VMDR Experience qui intègre certaines fonctionnalités VMDR spécifiques. Cette version offre de nouvelles fonctionnalités puissantes à tous les clients Qualys existants, sans coût supplémentaire, et notamment :

• Une visibilité en temps réel des vulnérabilités s’appuyant sur des assistants de tableaux de bord faciles à créer, des graphes des tendances automatiques et une fonctionnalité de recherche quasi instantanée.

• Une visibilité des actifs sur l’ensemble du paysage informatique hybride, y compris le Cloud, les conteneurs et les équipements mobiles, avec un nombre illimité d’agents et de capteurs passifs.

• Une vue centralisée de tous les certificats numériques externes et leur niveau SSL Labs.

Grâce à l’application VMDR Experience, un client Qualys peut configurer directement une version d’évaluation gratuite et 100 % fonctionnelle de VMDR pendant 30 jours.

Pour en savoir plus sur Qualys VMDR et vous préinscrire pour bénéficier d’une version d’évaluation, rendez-vous sur www.qualys.com/vmdr