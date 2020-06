Qualys ajoute la détection des codes malveillants à son offre gratuite de protection des points d’extrémité distants pendant 60 jours

juin 2020 par Marc Jacob

La plateforme Qualys Cloud Platform (QCP) et l’agent Cloud de Qualys, propose le service de détection des codes malveillants intégré à la solution de protection des points d’extrémité distants, ainsi que la réputation des fichiers et la classification des menaces pour détecter les fichiers malveillants connus sur les points d’extrémité, les serveurs et les charges de travail dans le Cloud. Les clients peuvent ainsi réagir plus vite aux codes malveillants et, au final, renforcer l’état général de leur sécurité.

Grâce à cette offre de protection des points d’extrémité distants actualisée et gratuite, les équipes en charge de la sécurité s’appuient sur l’agent Cloud léger de Qualys pour :

• Identifier et inventorier l’ensemble des points d’extrémité distants et notamment le matériel et les applications exécutées sur ces derniers, le tout en temps réel

• Veiller à la fiabilité des systèmes distants grâce à une vue en temps réel de l’ensemble des vulnérabilités critiques, des codes malveillants et des problèmes de configuration qui impactent le système d’exploitation et les applications.

• Réduire le délai de remédiation en corrélant automatiquement les correctifs nécessaires avec les vulnérabilités identifiées et en priorisant les codes malveillants détectés

• Fournir des patchs et réagir aux codes malveillants en quelques heures seulement depuis le Cloud et en un clic, sans consommer la bande passante limitée des passerelles VPN

Si le client de Qualys utilise déjà l’agent Cloud de Qualys, il peut facilement activer ces ressources via la plateforme Qualys Cloud Platform sans intervenir physiquement sur les systèmes clients. Il peut aussi déployer un agent Qualys léger sur les ordinateurs distants à l’aide des outils de distribution de logiciels habituels pour activer le service Qualys de protection des points d’extrémité distants.