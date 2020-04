Qualys VMDR® disponible dès à présent

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Qualys, Inc annonce la disponibilité immédiate de VMDR®, sa solution de gestion, détection et réponse aux vulnérabilités.

« L’équipe Toyota Financial Services est l’une des toutes premières structures à avoir adopté VMDR, » déclare Georges Bellefontaine, responsable de la gestion des vulnérabilités chez Toyota Financial Services. « VMDR renforce la maturité de notre programme de gestion des vulnérabilités. Cette nouvelle solution améliore la supervision de notre infrastructure afin d’identifier les vulnérabilités de manière efficace, précise et en temps réel tout en renforçant les actifs fragiles pour mieux déployer la remédiation qui s’impose. Le changement de paradigme se situe au niveau du recours aux fonctionnalités d’apprentissage automatique qui permettent de corréler les nombreux problèmes découverts par les différents modules Qualys et de les faire correspondre en temps réel avec leurs métadonnées et des filtres pour garantir une remédiation efficace. La solution VMDR donne la priorité à la réduction des risques imminents sans qu’il soit nécessaire de lancer l’analyse en dehors de la plateforme Qualys. »

« Qualys VMDR est vraiment une solution qui change la donne pour nous car elle regroupe plusieurs solutions de sécurité critiques en une seule et nous permet ainsi de concentrer nos efforts sur la fourniture d’une solution holistique à nos clients pour répondre à leurs besoins de gestion des menaces et des vulnérabilités (VTM), » déclare Ryan Smith, vice-président en charge des produits chez Armor. « Désormais, nous pouvons proposer la solution VMDR dans le cadre de notre offre de sécurité en tant que service et fournir à nos clients de la visibilité sur l’ensemble de leurs environnements IT hybrides. L’offre VMDR de Qualys fournit aussi des fonctionnalités de réponse sans précédent, y compris des options pour protéger les utilisateurs à distance, ce qui est devenu une priorité absolue des RSSI dans le contexte actuel. »

« Dans un univers où les concepts Cloud dominent de plus en plus et où de nombreux services hébergés offrent des fonctionnalités qui étaient jusqu’à maintenant l’apanage du département informatique sur site, les approches destinées à résoudre ces problèmes via un déploiement sur un réseau d’entreprise traditionnel sont majoritairement dépassées. Faire revenir le trafic vers un point de concentration VPN ne pourra pas être indéfiniment la meilleure solution, ne serait-ce que pour des questions de disponibilité et de capacité. Si l’une des conséquences de la crise actuelle débouche sur un enracinement plus durable du télétravail avec une durée indéfinie, l’architecture de sécurité de l’entreprise pourrait alors s’en trouver modifiée. Les performances de ces services devront satisfaire ou bien dépasser celles d’une connexion directe à la cible, si bien que les fournisseurs Cloud les mieux positionnés pour répondre à cette demande pourraient directement adopter ces tendances ou devenir les acteurs majeurs de nouvelles approches, » déclare Scott Crawford, vice-président en charge de la recherche sur la sécurité chez 451 Research, une entité de S&P Global Market Intelligence.

« VMDR porte la gestion des vulnérabilités à un niveau supérieur en fournissant aux clients une plateforme complète et facile à utiliser et à déployer dans des environnements hybrides complexes qui posent un défi en matière de sécurisation, » déclare Rik Turner, analyste en chef chez Omdia. « En outre, l’offre VMDR est native Cloud et évolutive par nature. Elle s’appuie sur un agent d’analyse et une technologie d’analyse passive qui garantissent une télémétrie précise, ce qui permet à Qualys de toujours mieux s’intégrer aux solutions de sécurité Cloud et d’entreprise traditionnelles dont les solutions de détection et de réponse sur les points d’extrémité (EDR) et SIEM. »

Pour présenter la stratégie de cette solution en matière de gestion des vulnérabilités, Qualys organise un événement en ligne baptisé VMDR Live qui s’articulera autour d’une présentation approfondie et d’une session de questions et réponses le 21 avril à 20H00 (heure de Paris).

Vous pouvez y assister en vous inscrivant sur https://www.qualys.com/2020/vmdr-live/.