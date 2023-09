Qu’est-ce que le Cross-Site Scripting ?

septembre 2023 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

Le Cross-Site Scripting (XSS) est une vulnérabilité de sécurité web qui se produit lorsque des cybercriminels injectent des scripts côté client dans des pages web accessibles à d’autres utilisateurs. Ces scripts compromettent la page web et permettent aux cybercriminels d’injecter des scripts malveillants dans le navigateur de l’utilisateur, ce qui entraîne l’exposition de données, le détournement de session ou la manipulation du contenu et des fonctionnalités de la page web.

Comment fonctionne le Cross-Site Scripting ?

Le cross-site scripting consiste pour les cybercriminels à injecter des scripts malveillants dans le contenu d’un site web, souvent dans des endroits tels que des sections de commentaires ou des champs de saisie. Lorsque d’autres utilisateurs accèdent ensuite à ces pages web compromises, leur navigateur exécute involontairement les scripts injectés, ce qui permet aux cybercriminels d’effectuer des actions telles que le vol de données utilisateur, la manipulation du contenu des pages ou la redirection des utilisateurs vers des sites web malveillants. Il existe trois types de scripts intersites :

• XSS réfléchi : On parle de XSS réfléchi lorsqu’un cybercriminel injecte des scripts malveillants dans une adresse de site web ou un champ de saisie qui est immédiatement renvoyé à l’utilisateur par la page web. Lorsque l’utilisateur clique sur le lien manipulé ou soumet un formulaire, le navigateur exécute le script injecté dans le contexte de la page. Le cybercriminel incite généralement la victime à cliquer sur le lien manipulé contenant la charge utile malveillante en utilisant des appels à l’action urgents tels que « cliquez maintenant ». Ce type de XSS ne stocke pas la charge utile sur le serveur cible ; elle est seulement renvoyée aux utilisateurs qui interagissent avec le lien ou l’entrée malveillante.

• XSS persistant : Un cybercriminel injecte des scripts malveillants dans la base de données d’une page web, qui sont ensuite stockés sur le serveur. La charge utile malveillante devient une partie permanente du contenu de la page web. Lorsque d’autres utilisateurs accèdent à une page qui affiche le contenu stocké, le navigateur exécute le script injecté, ce qui risque de compromettre la sécurité. Ce type de XSS est plus dangereux que le XSS par réflexion car la charge utile malveillante reste active pendant une période prolongée, affectant tous les utilisateurs qui consultent le contenu compromis.

• XSS basé sur DOM : Un XSS basé sur le DOM se produit lorsque le script malveillant modifie directement le modèle d’objet du document (DOM) d’une page web. Le DOM est l’interface de programmation utilisée par les navigateurs web pour représenter la structure, le contenu et le style des pages web et interagir avec eux. Le cybercriminel manipule le contenu existant de la page, souvent en modifiant des variables JavaScript ou des éléments de la page. Ce type de XSS n’implique pas nécessairement des vulnérabilités côté serveur, mais manipule plutôt le comportement du code côté client. Le XSS basé sur le DOM peut être plus difficile à identifier et à atténuer parce qu’il nécessite souvent une compréhension approfondie de la façon dont l’application web spécifique traite les entrées de l’utilisateur et gère le contenu dynamique.

Les dangers des scripts intersites

Les scripts intersites présentent de nombreux dangers, notamment la transformation de sites web fiables en sites malveillants, le vol de données, le détournement de session et les infections par des logiciels malveillants. Les attaques par scripts intersites peuvent transformer des sites web apparemment sûrs et dignes de confiance en vecteurs de scripts malveillants. En injectant ces scripts dans les sites web, les cybercriminels peuvent manipuler le contenu affiché aux utilisateurs, les amenant à entreprendre des actions nuisibles qui peuvent entraîner le vol de leurs données.

Vol de données

L’un des plus grands dangers des attaques par scripts intersites est la possibilité pour les cybercriminels de voler des données sensibles telles que des informations personnelles, des identifiants de connexion et des données financières. Les scripts malveillants utilisés dans les attaques par scripts intersites peuvent capturer ces données lorsque les utilisateurs interagissent à leur insu avec une page web compromise.

Détournement de session

Les attaques par scripts intersites peuvent également être utilisées pour voler le cookie de session d’un utilisateur, qui est un petit élément de données qu’un site web envoie à un navigateur lors de la visite d’un utilisateur. Ce cookie est utilisé pour maintenir et gérer la session d’un utilisateur sur un site web afin qu’il puisse effectuer des actions et accéder à différents chemins sans avoir à se ré-authentifier en permanence. Lorsqu’un cybercriminel obtient le cookie de session d’un utilisateur, il peut se faire passer pour lui et obtenir un accès non autorisé à son compte, ce qui entraîne la compromission des données.

Pour assurer votre sécurité contre les menaces liées aux scripts intersites, il est essentiel de les comprendre afin de savoir comment vous protéger et protéger vos données contre ce type de cybermenace. Vous assurez que vos comptes en ligne sont sécurisés est la première étape pour rester à l’abri des diverses cybermenaces.