Qu’est-ce que cela signifie de pratiquer une sécurité basée sur l’identité ?

mars 2022 par Clear Skye

La sécurité basée sur l’identité conduit à des décisions plus intelligentes. C’est pour cela que Clear Skye a adopté la gouvernance et administration de l’identité.

Si la solution la gouvernance et administration de l’identité (IGA) est mise de côté, séparée du reste du mode de fonctionnement de l’entreprise et difficile à aligner sur les modèles de travail existants, les entreprises ne doivent pas s’étonner que l’adoption tarde. Pour démontrer toute sa valeur, l’IGA doit faire partie intégrante des processus d’entreprise quotidiens et permettre aux employés d’effectuer facilement le travail qui doit être fait.

Si la gouvernance et administration de l’identité s’aligne sur la gestion des workflows et des processus, elle est facile à utiliser pour les employés et devient un élément clé de leur méthode de travail. C’est pourquoi Clear Skye, l’éditeur de logiciels de Gouvernance et d’administration des identités, les a conçus pour qu’elle soit intégrée à la plateforme ServiceNow, qui offre un moyen plus intelligent du workflow. C’est une expérience utilisateur que les employés connaissent et qui relie les modules ServiceNow déjà en place dans l’entreprise. L’IGA s’intègre de manière transparente dans les workflows quotidiens de l’entreprise.

Mais il y a une autre raison pour laquelle le fait d’être construit sur Now soutient le concept de sécurité basée sur l’identité. Les décisions d’identité intelligentes sont au cœur de la gouvernance et administration de l’identité. Vous devez décider quels utilisateurs ont accès à quelles applications et à quels moments, et vous devez décider quand révoquer l’accès. Parfois c’est évident, mais parfois ça ne l’est pas - et souvent vous devez décider en quelques secondes.

Puisque Clear Skye IGA est natif de Now, la solution a accès à l’ensemble du plan de données de ServiceNow - tous les incidents de sécurité, toutes les mises à jour de contrôle de conformité, tous les changements de RH, et ainsi de suite. Cela fournit le contexte qui permet aux équipes chargées de l’identité et de la sécurité de faire des choix intelligents. Les équipes peuvent également faire passer la sécurité de l’identité au niveau supérieur en mettant en œuvre des politiques qui automatisent les approbations courantes, libérant ainsi le personnel pour qu’il puisse consacrer son temps et son attention à des tâches plus importantes.

La sécurité basée sur l’identité est au cœur de Clear Skye, de la gouvernance et de l’administration de l’identité. Et il est important de voir que le Gartner reconnaît qu’il s’agit d’un facteur de différenciation clé pour les solutions IGA. Le problème n’est pas l’absence de solution. Le problème est l’utilisation de la solution. Après tout, les vieilles habitudes ont la vie dure et il est difficile d’argumenter pour faire les choses différemment.