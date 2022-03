Qlik se classe pour la 12ème année consécutive parmi les « Leaders » dans l’étude Magic Quadrant™ de Gartner® consacrée aux plateformes d’analyse et de BI

mars 2022 par Marc Jacob

Qlik offre la seule plateforme multicloud complète du marché conçue pour l’Intelligence Active™. La plateforme gère de manière unique toutes les étapes du pipeline analytique d’une entreprise pour lui permettre de transformer ses données brutes en actions éclairées. La Qlik Active Intelligence Platform® a vu ses capacités progresser de manière significative en 2021, au travers du lancement de :

• Qlik Forts™, un nouveau service cloud hybride reposant sur la plateforme Qlik Cloud®, qui étend en toute sécurité les capacités analytiques cloud de Qlik à tous les environnements où se trouvent les données à traiter. Qu’elles soient sur site, dans un cloud privé virtuel ou un cloud public, Qlik Forts évite d’avoir à transférer des données jusque-là stockées dans un silo local pour les analyser dans le cloud. Ceci permet de réaliser des économies et des gains de performance grâce au SaaS tout en respectant toutes les exigences en termes de gouvernance, de réglementation ou de stratégie data.

• Qlik Application Automation®, une solution no-code conçue pour convertir en action des informations contextualisées grâce à des workflows optimisés entre les applications SaaS, parmi lesquelles Qlik Cloud. Au moyen de workflows automatisés, Qlik Application Automation peut générer des alertes, déclencher des processus en aval et améliorer la collaboration, le tout afin d’accélérer la valorisation des données et de les rendre plus exploitables.

• Hybrid Data Delivery, le premier d’une prochaine série de Qlik Cloud Data Services. Hybrid Data Delivery automatise la réplication continue des données en quasi-temps réel directement dans Qlik Cloud à partir de sources sur site, ce qui garantit que des données plus pertinentes et opportunes soient toujours prêtes pour une exploitation par Qlik Analytics.

Qlik a également étendu la feuille de route SaaS grâce à deux acquisitions stratégiques : Big Squid (rebaptisé Qlik AutoML™) et NodeGraph (rebaptisé Qlik Lineage Connectors). Qlik AutoML apporte la puissance du Machine Learning aux équipes analytiques, notamment en matière d’analyse des facteurs clés, d’analyse prédictive et de planification décisionnelle par simulation de scénarios, le tout adossé à une IA explicable. Les fonctionnalités Qlik Lineage Connectors étendent la capacité de Qlik à offrir la data fabric dont les clients ont besoin pour comprendre pleinement les données circulant dans leurs pipelines analytiques, depuis la source jusqu’à l’utilisation, en passant par la transformation de ces données. Une traçabilité sans équivalent, au niveau de chaque champ, permet de connaitre précisément la provenance des KPI et autres indicateurs importants et d’extraire une « BI explicable » au milieu de plusieurs versions de la vérité.

« Face à une forte croissance de notre activité, nous nous devons de réagir efficacement aux demandes pour pouvoir continuer à satisfaire nos clients en leur offrant la plus haute qualité », témoigne J.M. Benedetto, Chief Data Officer de Leroy Merlin Brésil. « Nous tirons déjà une grande valeur de l’utilisation de Qlik dans notre cœur de métier. Les capacités en libre-service de la plateforme cloud de Qlik conviennent parfaitement à notre volonté de diffuser les données dans l’ensemble de l’entreprise pour que tous nos employés puissent collaborer à la prise de décision afin de continuer à stimuler notre croissance. »

* Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Austin Kronz, Kurt Schlegel, Julian Sun, James Richardson, 22 mars 2022. Avertissement